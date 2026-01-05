पुलकित देसाई ने रचा इतिहास, न्यू जर्सी के चुने गये पहले भारतीय मूल के मेयर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी पुलकित देसाई ने न्यू जर्सी के पार्सिपनी टाउनशिप के महापौर पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुभवी देसाई पार्सिपनी के पहले भारतीय-अमेरिकी महापौर बन गए हैं।

उन्हें यह जीत बेहद करीबी चुनावी मुकाबले में मिली।डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार देसाई शुरुआती रुझानों में रिपब्लिकन प्रत्याशी और मौजूदा महापौर जेम्स बारबेरियो से पीछे चल रहे थे, लेकिन प्रोविजनल और मेल-इन बैलेट्स की गिनती के बाद नतीजे उनके पक्ष में आ गए।

उन्होंने न्यू जर्सी के पार्सिपनी टाउनशिप के महापौर पद की शपथ ली अल्प मतांतर से जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने नगर परिषद की दो सीटें भी जीत लीं, जिससे परिषद पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। देसाई ने शनिवार को विधिवत रूप से महापौर पद का कार्यभार संभाला।

अपने पहले साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि नगर के अनियंत्रित विस्तार पर रोक और स्थानीय सेवाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी।देसाई ने स्पष्ट किया कि शिक्षा, स्कूल बोर्ड, सार्वजनिक सेवाएं और बुनियादी ढांचा उनकी प्रशासनिक नीतियों के केंद्र में रहेंगे। उ