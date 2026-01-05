Language
    पुलकित देसाई ने रचा इतिहास, न्यू जर्सी के चुने गये पहले भारतीय मूल के मेयर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:25 PM (IST)

    भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी पुलकित देसाई (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी पुलकित देसाई ने न्यू जर्सी के पार्सिपनी टाउनशिप के महापौर पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुभवी देसाई पार्सिपनी के पहले भारतीय-अमेरिकी महापौर बन गए हैं।

    उन्हें यह जीत बेहद करीबी चुनावी मुकाबले में मिली।डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार देसाई शुरुआती रुझानों में रिपब्लिकन प्रत्याशी और मौजूदा महापौर जेम्स बारबेरियो से पीछे चल रहे थे, लेकिन प्रोविजनल और मेल-इन बैलेट्स की गिनती के बाद नतीजे उनके पक्ष में आ गए।

    उन्होंने न्यू जर्सी के पार्सिपनी टाउनशिप के महापौर पद की शपथ ली

    अल्प मतांतर से जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने नगर परिषद की दो सीटें भी जीत लीं, जिससे परिषद पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। देसाई ने शनिवार को विधिवत रूप से महापौर पद का कार्यभार संभाला।

    अपने पहले साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि नगर के अनियंत्रित विस्तार पर रोक और स्थानीय सेवाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी।देसाई ने स्पष्ट किया कि शिक्षा, स्कूल बोर्ड, सार्वजनिक सेवाएं और बुनियादी ढांचा उनकी प्रशासनिक नीतियों के केंद्र में रहेंगे। उ

    न्होंने स्कूलों की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और सड़कों, जलापूर्ति, बिजली तथा सार्वजनिक सुरक्षा को सु²ढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)