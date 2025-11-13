ChatGPT के साथ है 'हां जी, हां जी' करने की दिक्कत, करता है चापलूसी वाला व्यवहार 

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। चैटजीपीटी के साथ एक दिक्कत है। उसे हां जी हां जी कहने की आदत है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चैटबॉट यूजर्स की बात को चुनौती देने या उसे सही करने की तुलना में 10 गुना अधिक बार उसकी बात से सहमत हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरे शब्दों में कहें तो चैटबॉट अपने यूजर्स को खुश करने के लिए चापलूसी वाला व्यवहार दिखाता है और उसकी ज्यादातर बातों के साथ सहमति जताता है, और वह ऐसा तब भी करता है जब यूजर्स की बात गलत हो। इससे इस बात का खतरा बढ़ गया है कि चैटबाट गलत, गुमराह करने वाली और साजिश के तहत आगे बढ़ाई जा रही जानकारियां दे रहा हो।

47,000 यूजर्स की बातचीत का विश्लेषण रिपोर्ट में 47,000 यूजर्स की चैटजीपीटी के साथ बातचीत का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से पता चला है कि 17,000 बार ऐसा हुआ कि एआई ने अपना जवाब हां, सही है या इसी तरह की स्वीकारात्मक भाषा के साथ शुरू किया। इसकी तुलना में नहीं, यह गलत है या किसी तरह की असहमति दिखाने वाले जवाब बहुत कम थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बातचीत में चैटबॉट से अमेरिका के ब्रेकडाउन और इसमें फोर्ड की कथित भूमिका के बारे में पूछा गया। इस पर चैटजीपीटी ने तथ्यात्मक या संतुलित जवाब देने के बजाए अपना उत्तर यूजर्स की भाषा के आस-पास ही तैयार किया और व्यापार समझौतों में फोर्ड की भूमिका को तरक्की के नाम पर सुनियोजित विश्वासघात बताया।

शोधकर्ताओं ने चेताया शोधकर्ताओं ने चेताया है कि चैटजीपीटी का व्यवहार दिखाता है कि वह कैसे तटस्थता बनाए रखने के बजाए अक्सर यूजर्स की भावनात्मक या वैचारिक टोन के हिसाब से जवाब देने का प्रयास करता है। उसका इस तरह का व्यवहार उन दावों तक ही सीमित नहीं है, जिन पर सवाल उठते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि एआई के चापलूसी वाले व्यवहार को उजगार करने वाली यह पहली रिपोर्ट नहीं है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और सेंटर फार डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलाजी (सीडीटी) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि ये एआई टूल ने केवल कमजोर यूजर्स की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं, बल्कि कुछ मामलों में उनका अत्यधिक सहमति वाला व्यवहार नुकसान को बढ़ावा दे रहा है।