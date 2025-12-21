सैन फ्रांसिस्को में बिजली गुल होने के बाद बहाल, क्रिसमस से पहले अंधेरे में क्यों डूबा शहर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को सैन फ्रांसिस्को में बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने से 130000 घरों और बिजनेस पर असर पड़ा था, जिससे शहर में काफी दिक्कतें हुईं। इसके बाद रविवार सुबह ज्यादातर जगहों पर बिजली बहाल कर दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी के आउटेज मैप के अनुसार, पीएसटी समय के अनुसार सुबह 5 बजे तक 20,000 से ज्यादा ग्राहक अभी भी बिना बिजली के थे, जबकि टीमें सर्विस को पूरी तरह से बहाल करने के लिए काम कर रही थीं।

कितने लोग हुए प्रभावित? शनिवार को दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद हुई इस बिजली कटौती से शहर के उत्तरी हिस्से का एक बड़ा इलाका बिना बिजली के रह गया और धीरे-धीरे दूसरे इलाकों में भी बिजली गुल होती गई। इस बिजली कटौती से शहर में यूटिलिटी कंपनी के लगभग एक-तिहाई ग्राहक प्रभावित हुए।

सोशल मीडिया पोस्ट और लोकल मीडिया ने शनिवार को रेस्टोरेंट और दुकानों के बड़े पैमाने पर बंद होने और स्ट्रीट लाइट और क्रिसमस की सजावट के अंधेरा होने की खबरें दीं। सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक्स पर कहा कि पूरे शहर में "काफी ज्यादा ट्रांजिट में रुकावटें" आ रही हैं और निवासियों से कहा कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें और खराब ट्रैफिक सिग्नल को चार-तरफा स्टॉप की तरह मानें। ड्राइवरलेस गाड़ियों को चलाने वाली कंपनी वेमो ने अपनी सर्विस बंद कर दी।