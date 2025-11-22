'AI से होमवर्क न करें युवा, बल्कि...', नई तकनीक पर पोप लियो का खास संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियानापोलिस, इंडियाना में एक नेशनल कैथोलिक यूथ कॉन्फ्रेंस में वेटिकन से लाइव प्रसारण में पोप लियो ने युवाओं को कई अहम संदेश दिए। उन्होंने एक सवाल जवाब के सत्र के दौरान 15,000 US युवाओं से कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए एक उपयोगी टूल हो सकता है, लेकिन इसे अपने होमवर्क के लिए इस्तेमाल न करें। पोप ने यह संदेश ऐसे समय पर दिया है, जब पूरी दुनिया में एआई का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि AI हमारे समय की खासियतों में से एक बन रहा है।

'AI का जिम्मेदारी से किया जाए इस्तेमाल' पोप का कहना है कि एआई का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का मतलब है कि इसे ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। इसको अपना होमवर्क करने के लिए न कहें।

बता दें कि यूएसस के पहले पोप लियो ने अपने छह महीने के पोप कार्यकाल के पहले ऐसे इवेंट में युवाओं से लगभग 40 मिनट तक बात की। वहीं, उन्होंने कैथोलिक धर्म के बारे में सवालों के जवाब दिए और स्कूल में दोस्त बनाने की सलाह दी।

राजनीति पर भी लियो पोप ने की बात इतना ही नहीं उन्होंने अपने सेशन में कुछ समय के राजनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जीसस चाहते हैं कि ईसाई दीवारों के बजाय पुल बनाने वाले लोग बनें और उन्होंने दिवंगत पोप फ्रांसिस की ट्रंप की सबसे कड़ी आलोचनाओं में से एक का जिक्र किया।