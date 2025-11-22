Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'AI से होमवर्क न करें युवा, बल्कि...', नई तकनीक पर पोप लियो का खास संदेश

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:48 AM (IST)

    इंडियानापोलिस में नेशनल कैथोलिक यूथ कॉन्फ्रेंस में पोप लियो ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एआई सीखने का एक उपकरण है, लेकिन होमवर्क के लिए नहीं। पोप ने युवाओं को कैथोलिक धर्म और राजनीति पर भी मार्गदर्शन दिया, उन्हें दीवारें बनाने के बजाय पुल बनाने और राजनीतिक श्रेणियों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पोप लियो ने युवाओं को दिया खास संदेश। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियानापोलिस, इंडियाना में एक नेशनल कैथोलिक यूथ कॉन्फ्रेंस में वेटिकन से लाइव प्रसारण में पोप लियो ने युवाओं को कई अहम संदेश दिए। उन्होंने एक सवाल जवाब के सत्र के दौरान 15,000 US युवाओं से कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए एक उपयोगी टूल हो सकता है, लेकिन इसे अपने होमवर्क के लिए इस्तेमाल न करें। पोप ने यह संदेश ऐसे समय पर दिया है, जब पूरी दुनिया में एआई का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि AI हमारे समय की खासियतों में से एक बन रहा है।

    'AI का जिम्मेदारी से किया जाए इस्तेमाल'

    पोप का कहना है कि एआई का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का मतलब है कि इसे ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। इसको अपना होमवर्क करने के लिए न कहें।

    बता दें कि यूएसस के पहले पोप लियो ने अपने छह महीने के पोप कार्यकाल के पहले ऐसे इवेंट में युवाओं से लगभग 40 मिनट तक बात की। वहीं, उन्होंने कैथोलिक धर्म के बारे में सवालों के जवाब दिए और स्कूल में दोस्त बनाने की सलाह दी।

    राजनीति पर भी लियो पोप ने की बात

    इतना ही नहीं उन्होंने अपने सेशन में कुछ समय के राजनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जीसस चाहते हैं कि ईसाई दीवारों के बजाय पुल बनाने वाले लोग बनें और उन्होंने दिवंगत पोप फ्रांसिस की ट्रंप की सबसे कड़ी आलोचनाओं में से एक का जिक्र किया।

    लियो ने युवाओं से कहा कि कृपया ध्यान रखें कि आस्था, चर्च के बारे में बात करने के लिए पॉलिटिकल कैटेगरी का इस्तेमाल करें। उन्होंने आगे कहा कि चर्च किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है। बल्कि, वह आपकी अंतरात्मा को बनाने में मदद करता है ताकि आप समझदारी और प्यार से सोच सकें और काम कर सकें।

    यह भी पढ़ें: 'क्या आप ट्रंप को फासीवादी मानते हैं', रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा सवाल, ट्रंप ने जवाब देने से क्यों रोका?