    'क्या आप ट्रंप को फासीवादी मानते हैं', रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा सवाल, ट्रंप ने जवाब देने से क्यों रोका?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:44 AM (IST)

    एक कार्यक्रम में, जब महमूद ममदानी से डोनाल्ड ट्रम्प को फासीवादी मानने के बारे में पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें जवाब देने से पहले ही रोक दिया। इस घटना ने राजनीतिक बहसों में हस्तक्षेप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा छेड़ दी है।

    ट्रंप को फासीवादी कहने से पहले राष्ट्रपति ने रोका (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के बीच ओवल ऑफिस बैठक हुई। बैठक के दौरान ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के प्रमुख मुद्दों- जैसे आवास विकास, बढ़ती खाद्य और किराए की कीमतों पर सहमति की सराहना की। इस बैठक ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।

    दरअसल, ट्रंप और ममदानी के इस बैठक के दौरान एक रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा कि क्या वे ट्रंप को "फासीवादी" मानते रहेंगे? इस दौरान ममदानी के संकोच भरे जवाब के बीच ट्रंप ने हंसते हुए बीच में बोल पड़े और कहा कि कोई बात नहीं। आप बस हां कह सकते हैं। यह समझाने से ज्यादा आसान है।अगर ममदानी मुझे फासी फासीवादी कहना जारी रखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

    ममदानी से पूछे गए इस सवाल का वीडियो में कैद यह पल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां यूजर्स इसे "राजनीतिक थिएटर" बता रहे हैं।

    ट्रंप ने दी बधाई

    ट्रंप और ममदानी के बीच का हल्का-फुल्का क्षण दोनों नेताओं के बीच वैचारिक मतभेदों के बावजूद संभावित सहयोग का संकेत देता नजर आया। न्यूयॉर्क के मूल निवासी ट्रंप ने ममदानी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि दोनों नेताओं ने आवास विकास और बढ़ती खाद्य कीमतों सहित कई प्रमुख मुद्दों पर समान आधार पाया।

    महत्वपूर्ण बैठक

    सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के साथ बैठक को "शानदार" और "बहुत उत्पादक" बताया। ट्रंप ने कहा कि हमारी अभी-अभी एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा यह शहर, जिसे हम प्यार करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करे।

    इन मुद्दों पर की बात

    ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मैनें न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ममदानी को बधाई दी। हमने कुछ बहुत ही समान मुद्दों पर बात की, जैसे आवास और आवास निर्माण, और खाद्य कीमतों पर। तेल की कीमतें काफी कम हो रही हैं।

    वहीं ट्रंप के बगल में खड़े ममदानी ने ट्रंप के आकलन को दोहराया और चर्चा को अत्यधिक उत्पादक बताया। ममदानी ने कहा कि यह बैठक न्यूयॉर्कवासियों के सामने जीवन-यापन की लागत से जुड़ी तात्कालिक चुनौतियों पर केंद्रित थी।

    सीएनएन के अनुसार, ममदानी ने कहा कि बैठक में हमने किराए के बारे में बात की, हमने किराने के सामान के बारे में बात की, हमने उपयोगिताओं के बारे में बात की। हमने उन विभिन्न तरीकों के बारे में बात की जिनसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मैंने राष्ट्रपति के साथ बिताए समय की सराहना की, मैंने बातचीत की सराहना की, और मैं न्यूयॉर्क वासियों के लिए वह सामर्थ्य प्रदान करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।