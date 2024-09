'दुनिया को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल नहीं...' अमेरिका में PM मोदी ने क्यों कही ये बात?

वहीं, ग्रीन एनर्जी को लेकर भी पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत जी-20 का ऐसा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पूरा किया है, 2014 के बाद से भारत ने अपनी सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी को 30 गुना से से ज्यादा बढ़ाया है। हम देश के हर घर को सोलर पावर होम बनाने में जुटे हैं, इसके लिए हमने रूफ टॉप मिशन शुरू किया है।

#WATCH | Speaking in New York, PM Modi says, "When compared to the entire world, our carbon emission is negligible. We chose the path for the green transition. It is our tradition of love for nature that guided us and we are focusing on solar and wind energy areas. India is the… pic.twitter.com/64U5m95Wc4