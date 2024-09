PM Modi US Visit: पीएम मोदी ने अमेरिका-भारत के रिश्तों को दिया नया नाम, भारत माता की जय के लगे नारे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई का मतलब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नहीं बल्कि 'अमेरिका-इंडिया' भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं अमेरिकन-इंडियन। अमेरिका इंडिया एक स्पिरिट हैं। यही AI स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं भारतीय समुदाय को सैल्यूट करता हूं।

#WATCH | US | In New York, PM Modi says, "For the world, AI means artificial intelligence, but for me, AI also means American-Indian spirit. This is the new 'AI' power of the world....I salute the Indian diaspora here." pic.twitter.com/ypuM4UjRvr