PM Modi ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के CEO के साथ की बैठक, सुंदर पिचाई और शांतनु नारायण ने भी की शिरकत

प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ, प्रधानमंत्री मोदी को एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

#WATCH | United States: Prime Minister Narendra Modi holds a Roundtable meeting with prominent CEOs of Tech Companies in New York. pic.twitter.com/QzsgAwIsN9