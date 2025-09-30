'उत्पादन दो गुना या चौगुना कर दो', क्या US कर रहा चीन से युद्ध की तैयारी? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल निर्माताओं से चीनी संघर्ष की आशंकाओं के बीच 12 हथियार प्रणालियों के उत्पादन को दोगुना या चौगुना करने का आग्रह किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मिसाइल उत्पादन में तेजी लाने के लिए रक्षा अधिकारियों और रक्षा ठेकेदारों के बीच कई बैठकें हुई हैं। पेंटागन अगले कुछ महीनों में पैट्रियट इंटरसेप्टर के उत्पादन में वृद्धि चाहता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल निर्माताओं से कहा है कि वे चीन के साथ भविष्य में संभावित संघर्ष की बढ़ती चिंताओं के बीच 12 महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन दर को दोगुना या चौगुना कर दिया जाए।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाइल उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए पेंटागन ने वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों और प्रमुख अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के शीर्ष अधिकारियों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी उद्योग जगत के नेताओं के साथ साप्ताहिक बैठकें कर रहे हैं ताकि उत्पादन में तेजी लाने और प्रगति पर नजर रखी जा सके।

कितनी वृद्धि चाहता है पेंटागन पेंटागन अगले 6, 18 और 24 महीनों में प्रमुख मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि चाहता है। जिन प्रणालियों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है उनमें पैट्रियट इंटरसेप्टर, लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलें (एलआरएएसएम), स्टैंडर्ड मिसाइल-6 (एसएम-6), प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें (पीआरएसएम) और ज्वाइंट एयर-टू-सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइलें (जेएएसएसएम) शामिल हैं।