'हमास की नहीं होगी कोई भूमिका', युद्ध खत्म होने के बाद कैसे चलेगी सरकार राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बताया

फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके लोग 2023 में इज़राइल पर हमास के हमले को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने वादा किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद हमास की गाजा पर शासन में कोई भूमिका नहीं होगी और उसे अपने हथियार सौंपने होंगे। उन्होंने गाजा में फलस्तीनी नरसंहार विनाश और भुखमरी का मुद्दा भी उठाया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा वीजा रद किए जाने के बाद फलस्तीनी राष्ट्रपति ने गुरुवार को विश्व नेताओं को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनके लोग 2023 में इजरायल पर हमास के हमले को अस्वीकार करते हैं और वादा किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद इस समूह की गाजा पर शासन में कोई भूमिका नहीं होगी और उसे अपने हथियार सौंपने होंगे।

महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि गाजा में फलस्तीनी नरसंहार, विनाश, भुखमरी और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। उनका यह भाषण ऐसे समय सामने आया है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अपना संबोधन देने के लिए न्यूयार्क जा रहे हैं।

युद्ध खत्म होने बाद कैसे बनेगी सरकार? अब्बास ने कहा कि फलस्तीनी अधिकारी सात अक्टूबर को हमास द्वारा की गई कार्रवाई को अस्वीकार करते हैं और यह उनके लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद इन क्षेत्रों में सरकार कैसी होगी, इस बारे में अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया।