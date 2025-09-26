Language
    व्हाइट हाउस में आधे घंटे का इंतजार, शरीफ-मुनीर को तब हुआ ट्रंप का दीदार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:30 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में इंतजार करना पड़ा। मुलाकात के बाद कोई प्रेस कान्फ्रेंस नहीं हुई और न ही तस्वीरें जारी की गईं। पाकिस्तानी पीएमओ के अनुसार बैठक सकारात्मक रही और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। शहबाज ने ट्रंप को शांति पुरुष कहा।

    शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गुरुवार को व्हाइट हाउस पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की खूब फजीहत हुई। दोनों को ट्रंप से मिलने के लिए करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यही नहीं मुलाकात के बाद न तो कोई प्रेस कान्फ्रेंस हुई और न ही व्हाइट हाउस की तरफ से तस्वीर या वीडियो जारी किया गया।

    शरीफ और मुनीर जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उस समय ट्रंप कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त रहे। आमतौर पर व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेशी समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों की तस्वीरें और वीडियो जारी करके प्रोटोकॉल का पालन करता है। मुलाकात की जानकारी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दी गई है।

    पाकिस्तान ने क्या कहा?

    ट्रंप कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि एक महान नेता आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, 'यह बैठक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद रहे। सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। उनके बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंक रोधी सहयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। शहबाज ने ट्रंप को भारत-पाक संघर्ष समेत दुनियाभर में कई संघर्षों को समाप्त कराने के लिए उनके ईमानदार प्रयासों के लिए शांति पुरुष कहा है।'

    शरीफ और मुनीर को करना पड़ा इंतजार

    बैठक में मीडियाकर्मियों की मौजूदगी की अनुमति नहीं थी। ट्रंप के साथ शरीफ और मुनीर की बैठक स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे शुरू होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति की व्यस्तताओं के कारण लगभग 30 मिनट देरी से शुरू हुई। बैठक करीब एक घंटा 20 मिनट तक चली। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल होने के लिए इस समय अमेरिका में हैं। उनकी मंगलवार को महासभा सत्र से इतर भी ट्रंप से मुलाकात हुई थी। उस समय वह मुस्लिम बहुल देशों के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले थे। जबकि मनीर की ट्रंप से दो बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है। ट्रंप ने गत जून में मुनीर के सम्मान में व्हाइट हाउस में लंच दिया था।

    व्हाइट हाउस में छह वर्ष बाद पाक पीएम शहबाज शरीफ

    व्हाइट हाउस आने वाले छह साल में पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जुलाई, 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्रंप से उनके पहले कार्यकाल में मुलाकात की थी। जबकि ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस बुलाना तो दूर उनसे फोन पर बातचीत तक नहीं की थी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

