Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहबाज-मुनीर की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर कराया लंबा इंतजार

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:24 AM (IST)

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात करने से पहले अपमान का सामना करना पड़ा। दोनों नेताओं को लगभग एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा जिसके दौरान ट्रंप ने देरी के लिए सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया। यह घटनाक्रम 23 सितंबर को हुई एक अनौपचारिक मुलाकात के बाद हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    23 सितंबर को शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात भी की थी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात से पहले पाकिस्तानी पीएम और फील्ड मार्शल को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे दोनों नेताओं को करीब घंटे भर इंतजार करना पड़ा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक हैरान करने वाला बयान दिया।

    उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल "शायद इस कमरे में अभी मौजूद हों, क्योंकि हम देर से हैं।"

    यह भी पढ़ें- 'मेरे फैसले से भारत-अमेरिका में आई कड़वाहट...', 50% टैरिफ थोपने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा पछतावा?

    इसी हफ्ते हुई थी मुलाकात

    23 सितंबर को शरीफ ने ट्रंप के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात आठ इस्लामिक-अरब देशों के नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक के बाद हुई।

    इस दौरान पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद थे। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों का संकेत देती है, जो हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रिश्तों के बाद अब बेहतर हो रहे हैं।

    (समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- दवाओं पर 100 फीसदी, किचन कैबिनेट पर 50 और ट्रकों पर 30% टैरिफ; ट्रंप का एक और झटका