Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इमरान खान सोशल मीडिया पर जेल से पोस्ट कर रहे', पत्रकार के सवाल पर फंसे पाक रक्षा मंत्री

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:45 PM (IST)

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू के बाद मुश्किल में हैं। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान जेल से अपना ट्विटर हैंडल चलाते हैं जबकि पहले उन्होंने कहा था कि इसे भारत से चलाया जा रहा है। जब उनसे इन विरोधाभासी बयानों के बारे में पूछा गया तो वे परेशान हो गए और सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए।

    prefferd source google
    Hero Image
    इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर पाक मंत्री के विरोधाभासी बयान। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों एक साक्षात्कार दिया। अब ये साक्षात्कार उनके लिए गले की फांस हो गया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में कई ऐसे दावा किया कि इमरान खान अपना ट्विटर हैंडल जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं, उन्होंने इससे पहले आरोप लगाया था कि उनके एक्स अकाउंट का संचालन भारत से किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इमरान खान को लेकर लेकर उनकी ही अलग-अलग दावे के बारे में सवाल किया गया, तो वह परेशान हो गए। अब अपने निराधार और विरोधाभासी आरोपों को लेकर कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

    इंटरव्यू देकर बुरे फंसे शरीफ के मंत्री

    गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का साक्षात्कार किया। इस दौरान आसिफ ने सबसे पहले दावा किया कि इमरान खान पाकिस्तान की अदियाला जेल से अपना ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं।

    इसके ठीक बाद जब हसन ने आसिफ से उनके पिछले दावे पर बात की, तो मंत्री ने अपनी बात से पलटने की कोशिश की और जवाब देते समय हकलाते रहे। बता दें कि इससे पहले पाक के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि इमरान खान का एक्स अकाउंट भारत से संचालित हो रहा है।

    इमरान के सवाल पर क्या बोले आसिफ ख्वाजा?

    बता दें कि इमरान खान से जुड़े सवाल पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा कि वह जेल की कोठरी से ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं। इसपर हसन ने उन्हें रोका और पूछा कि आपने कहा था कि वह भारत से काम कर रहा है। आपने कहा था कि भारत उसके ट्विटर अकाउंट को नियंत्रित कर रहा है। आपने तो दो अलग-अलग आरोप लगा दिए। क्या जेल की कोठरी में इमरान है या भारत?

    इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ में कहा कि या तो वह कोठरी से काम कर रहा है या कम से कम उसे यह तो बताना चाहिए कि जेल की कोठरी कौन चला रहा है। वहीं, जब उनके दावे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सोर्स की मदद से ये जानकारी मिली। हम विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं कर सकते हैं।

    2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान

    गौरतलब है कि मेहदी हसन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक के साथ वर्तमान पाकिस्तानी सरकार के व्यवहार के बारे में सवाल किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को साल 2023 से जेल में रखा गया है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान में सेना और सरकार मिलकर करती है शासन', ख्वाजा आसिफ ने कबूला सच

    यह भी पढ़ें: VIDEO: सीमा पार से आतंकवाद को कब रोकेंगे? सवाल सुनते ही मुंह छिपाकर भागने लगे शहबाज शरीफ