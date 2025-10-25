'अफगानिस्तान से बुर्के में छिपकर भागा था लादेन' पूर्व CIA अधिकारी का खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयार्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के संस्‍थापक ओसामा बिन लादेन को लेकर सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना को काफी मशक्‍कत करनी पड़ी। लेकिन वो एक महिला के वेश में बुर्के में अपना मुंह छिपाकर भाग गया था।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी, सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने बताया कि ओसामा बिन लादेन, जो 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सर्वाधिक वांछित आतंकवादी था, एक महिला के वेश में तोरा बोरा पहाड़ियों से भागा था।

एएनआई को दिए साक्षात्कार में, किरियाको ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक वास्तव में अल कायदा का ऑपरेटिव था, जिसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी और उसी ने ओसामा बिन लादने को भागने में मदद की थी।

तोरा बोरा में घिर गया था लादेन पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने बताया कि कई बार अमेरिकी सेना को लगा कि लादेन अब उनके हाथ आ गया, लेकिन वह फिर बच निकलता था। हमें अक्टूबर 2001 में यकीन था कि हमने ओसामा बिन लादेन और अल-क़ायदा नेतृत्व को तोरा बोरा में घेर लिया है। लेकिन यह नहीं पता था कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक असल में एक अल-क़ायदा ऑपरेटिव था जिसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी। इसलिए हमें पता था कि हमने बिन लादेन को घेर लिया है।

हमने उसे पहाड़ से नीचे आने को कहा। जिसके बाद उसने अनुवादक के जरिए कहा कि क्या आप हमें सुबह होने तक का समय दे सकते हैं? हम महिलाओं और बच्चों को निकालना चाहते हैं और फिर नीचे आकर हार मान लेंगे। अनुवादक ने जनरल फ्रैंक्स को इस विचार के लिए राजी करा लिया। आखिरकार हुआ यह कि बिन लादेन ने महिला का वेश धारण किया और अंधेरे की आड़ में एक पिकअप ट्रक के पीछे बैठकर पाकिस्तान भाग गया। (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)