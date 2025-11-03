कोर्ट से ट्रंप को लगा झटका, पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ओरेगन की संघीय न्यायाधीश ने रविवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन को पोर्टलैंड में शुक्रवार तक नेशनल गार्ड की तैनाती रोकने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला कि शहर में विरोध प्रदर्शन बेकाबू हो गए थे। शहर और राज्य ने सितंबर में इस तैनाती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था।यह पोर्टलैंड, शिकागो और अन्य अमेरिकी शहरों में हफ्तों से चल रही कानूनी खींचतान में नवीनतम घटनाक्रम है।