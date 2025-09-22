अब अमेरिका में TikTok पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, इस तरीके से निकलेगा समाधान; व्हाइट हाउस के अधिकारी ने किया खुलासा

व्हाइट हाउस के अनुसार ओरेकल टिकटॉक के अमेरिकी संस्करण के एल्गोरिथ्म के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कदम चीनी स्वामित्व वाले ऐप के अमेरिकी परिचालन की बिक्री के लिए उठाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि टिकटॉक की सामग्री अनुशंसा एल्गोरिथ्म की एक प्रति अमेरिकी संयुक्त उद्यम प्रणाली में लाई जाएगी। अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा का पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। बाइडन कार्यकाल में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल, टिकटॉक के एल्गोरिथ्म के अमेरिकी संस्करण के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। यह कदम चीनी स्वामित्व वाले ऐप के अमेरिकी परिचालन की बिक्री के लिए एक समझौते के तहत उठाया गया है।

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि यह प्रस्ताव टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक नए संयुक्त उद्यम में स्थानांतरित करता है। उन्होंने कहा कि इस इकाई में बहुमत वाला अमेरिकी निदेशक मंडल शामिल होगा।

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने क्या दी जानकारी? बदले में, ओरेकल से सुरक्षा प्रदाता के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। अधिकारी ने बताया कि समझौते में यह प्रावधान है कि टिकटॉक की सामग्री अनुशंसा एल्गोरिथ्म की एक प्रति अमेरिकी संयुक्त उद्यम प्रणाली में लाई जाएगी।

अधिकारी ने बताया, "सुरक्षा प्रदाता द्वारा अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा का पूर्ण निरीक्षण और पुनः परीक्षण किया जाएगा और फिर इसे उस अमेरिकी संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा।" बाइडेन कार्यकाल में पारित हुआ था कानून वॉशिंगटन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से चीनी मूल कंपनी बाइटडांस के हाथों से टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को बलपूर्वक लेने की मांग की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले बाइडेन के कार्यकाल में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत बाइटडांस को अपने अमेरिकी परिचालन को बेचने के लिए मजबूर किया गया था, अन्यथा इस बेहद लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।