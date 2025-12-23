Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने ठोका AI कंपनियों पर मुकदमा, किताबों की पाइरेसी करने का लगाया आरोप

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जॉन कैरीरू ने एलन मस्क की एआई कंपनी xAI, चैटजीपीटी और गूगल समेत कई एआई कंपनियों पर मुकदमा दायर किया है। कैरीरू और 5 अन्य ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार ने एलन मस्क की एआई कंपनी xAI, चैटजीपीटी और गूगल समेत एआई पर काम करने वाली कई कंपनियों पर मुकदमा ठोक दिया है। पत्रकार जॉन कैरीरू ने 5 अन्य लेखकों के साथ कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जॉन कैरीरू ने एआई कंपनियों पर उनकी किताबों की पाइरेसी करने और उन्हें लैंग्वेज मॉडल में फीड करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि यही लैंग्वेज मॉडल कंपनियों के चैटबॉट को पावर देते हैं। जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें xAI, एंथ्रोपिक, गूगल, OpenAI, मेटा प्लेटफॉर्म्स और पर्प्लेक्सिटी शामिल है।

    कौन हैं जॉन कैरीरू?

    जॉन कैरीरू न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हैं। वह इंवेस्टिगेटिव पत्रकार हैं और सिलिकॉन वैली के ब्लड-टेस्टिंग स्टार्टअप थेरानोस में धोखाधड़ी का खुलासा करने के लिए जाने जाते हैं। कैरीरू ने 'बैड ब्लड' नामक किताब भी लिखी है। यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें एलन मस्क की xAI को प्रतिवादी बनाया गया है।

    बता दें कि एंथ्रोपिक ने अगस्त में AI-ट्रेनिंग कॉपीराइट विवाद में पहला बड़ा सेटलमेंट किया था। इसमें लेखकों के समूह को $1.5 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति बनी थी। एंथ्रोपिक पर आरोप था कि उसने लाखों किताबों की पायरेसी की है।

    कैरीरू ने बाद की सुनवाई में जज से कहा कि अपने AI को बनाने के लिए किताबें चुराना एंथ्रोपिक का 'मूल पाप' था और सेटलमेंट काफी नहीं था।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- पढ़ाई का नया पाठ : कौशल, एआई और अनुभव से सीखने का दौर