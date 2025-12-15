NYC एयरपोर्ट पर हो रही 6 घंटे की देरी, भारी बर्फीला तूफान बना वजह 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क सिटी इलाके और नॉर्थ-ईस्ट के एयरपोर्ट्स को भारी देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह एक बर्फीला तूफान बना है, जिसने ट्राई-स्टेट में आठ इंच तक बर्फ गिरा दी है। रविवार दोपहर तक, लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉप लगा हुआ था, जिससे लगभग छह घंटे की देरी हो रही थी। रविवार सुबह JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ग्राउंड डिले के तहत रखा गया था और वहां तीन घंटे से ज्यादा की देरी हो रही थी। ग्राउंड स्टॉप का मतलब है कि एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सभी फ्लाइट्स को उनके डिपार्चर एयरपोर्ट पर तब तक रोका जा सकता है जब तक उन्हें उड़ने की इजाजत न मिल जाए।

बाकी शहरों के मुकाबले फिलाडेल्फिया की हालत बेहतर तूफान के दौरान नेवार्क में ग्राउंड स्टॉप के कारण चार घंटे से ज्यादा की देरी हुई। रविवार दोपहर तक न्यू जर्सी के टेटेरबोरो एयरपोर्ट पर भी ग्राउंड स्टॉप लगा दिया गया था। फिलाडेल्फिया की हालत अपने पड़ोसी शहरों से बेहतर थी, वहां सिर्फ एक घंटे से थोड़ा ज्यादा की देरी हो रही थी। पूरे इलाके के दूसरे एयरपोर्ट्स को भी – बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन DC तक – उड़ान भरने से पहले अपने प्लेन की डी-आइसिंग करने में समय लगाना पड़ा।