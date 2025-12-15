Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NYC एयरपोर्ट पर हो रही 6 घंटे की देरी, भारी बर्फीला तूफान बना वजह 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:50 AM (IST)

    न्यूयॉर्क सिटी और नॉर्थ-ईस्ट के एयरपोर्ट्स पर बर्फीले तूफान के कारण भारी देरी हो रही है। लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉप के कारण लगभग छह घंटे की ...और पढ़ें

    Hero Image

    बर्फ से ढकीं मैनहट्टन की इमारतें।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क सिटी इलाके और नॉर्थ-ईस्ट के एयरपोर्ट्स को भारी देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह एक बर्फीला तूफान बना है, जिसने ट्राई-स्टेट में आठ इंच तक बर्फ गिरा दी है।

    रविवार दोपहर तक, लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉप लगा हुआ था, जिससे लगभग छह घंटे की देरी हो रही थी। रविवार सुबह JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ग्राउंड डिले के तहत रखा गया था और वहां तीन घंटे से ज्यादा की देरी हो रही थी। ग्राउंड स्टॉप का मतलब है कि एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सभी फ्लाइट्स को उनके डिपार्चर एयरपोर्ट पर तब तक रोका जा सकता है जब तक उन्हें उड़ने की इजाजत न मिल जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाकी शहरों के मुकाबले फिलाडेल्फिया की हालत बेहतर

    तूफान के दौरान नेवार्क में ग्राउंड स्टॉप के कारण चार घंटे से ज्यादा की देरी हुई। रविवार दोपहर तक न्यू जर्सी के टेटेरबोरो एयरपोर्ट पर भी ग्राउंड स्टॉप लगा दिया गया था। फिलाडेल्फिया की हालत अपने पड़ोसी शहरों से बेहतर थी, वहां सिर्फ एक घंटे से थोड़ा ज्यादा की देरी हो रही थी। पूरे इलाके के दूसरे एयरपोर्ट्स को भी – बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन DC तक – उड़ान भरने से पहले अपने प्लेन की डी-आइसिंग करने में समय लगाना पड़ा।

    कई शहरों में भारी बर्फबारी

    रविवार को हुई बर्फबारी से शहर के कुछ हिस्सों में 1 से 4 इंच तक बर्फ गिरी - यह इस सीजन में पहली बड़ी बर्फबारी थी। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार, लॉन्ग आइलैंड और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में 8 इंच तक बारिश हुई। पेन्सिलवेनिया में भी 6 से 8 इंच तक भारी बर्फबारी हुई, साथ ही कुछ जगहों पर 8 से 12 इंच तक बर्फ गिरी।

    यह भी पढ़ें: न्यूयार्क यूनिवर्सिटी में मिला भारत विरोधी नफरती ग्राफिटी अस्वीकार्य : राजा कृष्णमूर्ति