Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूयार्क यूनिवर्सिटी में मिला भारत विरोधी नफरती ग्राफिटी अस्वीकार्य : राजा कृष्णमूर्ति

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय की बर्न डिबनर लाइब्रेरी में भारत-विरोधी, नफरती ग्रैफिटी मिलने के मामले में जांच ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय की बर्न डिबनर लाइब्रेरी में भारत-विरोधी, नफरती ग्रैफिटी (भित्तिचित्र) मिलने के मामले में शनिवार को जांच की मांग की।

    गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्रुकलिन स्थित बर्न डिब्नर लाइब्रेरी में मिले ग्रैफिटी नफरती ग्रैफिटी मिले थे जिसमें भारत और यहूदियों के खिलाफ नफरत प्रदर्शित किया गया था।

    'ऐसी घटनाओं का समाज में नहीं कोई स्थान'

    कृष्णमूर्ति ने बयान में कहा, बर्न डिब्नर लाइब्रेरी में पाए गए घृणास्पद ग्रैफिटी अत्यंत चिंताजनक और अस्वीकार्य है। भारतवंशी अमेरिकी सांसद ने कहा कि नफरत और डराने-धमकाने के कृत्यों के लिए कालेज परिसरों या समाज में कोई स्थान नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ने इस बात पर दिया जोर

    उन्होंने इस घटना की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नफरत और भेदभाव के खिलाफ एकता की भी अपील की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने ग्रैफिटी घटना की जांच के संबंध में अभी तक कोई और जानकारी नहीं दी है।

    यह भी पढ़ें: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम के दौरान गोलीबारी, दो की मौत; आठ घायल