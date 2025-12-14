न्यूयार्क यूनिवर्सिटी में मिला भारत विरोधी नफरती ग्राफिटी अस्वीकार्य : राजा कृष्णमूर्ति
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय की बर्न डिबनर लाइब्रेरी में भारत-विरोधी, नफरती ग्रैफिटी मिलने के मामले में जांच ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय की बर्न डिबनर लाइब्रेरी में भारत-विरोधी, नफरती ग्रैफिटी (भित्तिचित्र) मिलने के मामले में शनिवार को जांच की मांग की।
गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्रुकलिन स्थित बर्न डिब्नर लाइब्रेरी में मिले ग्रैफिटी नफरती ग्रैफिटी मिले थे जिसमें भारत और यहूदियों के खिलाफ नफरत प्रदर्शित किया गया था।
'ऐसी घटनाओं का समाज में नहीं कोई स्थान'
कृष्णमूर्ति ने बयान में कहा, बर्न डिब्नर लाइब्रेरी में पाए गए घृणास्पद ग्रैफिटी अत्यंत चिंताजनक और अस्वीकार्य है। भारतवंशी अमेरिकी सांसद ने कहा कि नफरत और डराने-धमकाने के कृत्यों के लिए कालेज परिसरों या समाज में कोई स्थान नहीं है।
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ने इस बात पर दिया जोर
उन्होंने इस घटना की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नफरत और भेदभाव के खिलाफ एकता की भी अपील की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने ग्रैफिटी घटना की जांच के संबंध में अभी तक कोई और जानकारी नहीं दी है।
