अमेरिका के रेस्टोरेंट में गोलीबारी, सनकी हमलावर ने ले ली 3 की जान; कई घायल

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर नाव से गोलीबारी की घटना सामने आई है जिसमें कम से कम तीन लोगों की जान चली गई है और कई घायल हो गए हैं। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस के अनुसार साउथपोर्ट यॉट बेसिन क्षेत्र में स्थित अमेरिकन फिश कंपनी में यह गोलीबारी हुई जिसमें सात लोगों को गोली लगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका से एक हैरान करने देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर उत्तरी कैरोलिना में एक शूटर ने एक रेस्टोरेंट पर नाव से गोलीबारी कर दी। इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की जान गई है। वहीं, कई अन्य घायल हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी शनिवार (स्थानीय समय) रात लगभग 9:30 बजे अमेरिकन फिश कंपनी में हुई। यह स्थान विलमिंगटन से लगभग 20 मील दक्षिण में साउथपोर्ट यॉट बेसिन क्षेत्र में 150 यॉट बेसिन ड्राइव पर स्थित एक लोकप्रिय पब और रेस्टोरेंट है

हमले के बारे में पुलिस ने क्या कहा? इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान कम से कम सात लोगों को गोली लगी, जिनमें से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में घायल अन्य लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, अधिकारियों इस घटना को लेकर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है।