    अमेरिका के रेस्टोरेंट में गोलीबारी, सनकी हमलावर ने ले ली 3 की जान; कई घायल

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:45 AM (IST)

    अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर नाव से गोलीबारी की घटना सामने आई है जिसमें कम से कम तीन लोगों की जान चली गई है और कई घायल हो गए हैं। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस के अनुसार साउथपोर्ट यॉट बेसिन क्षेत्र में स्थित अमेरिकन फिश कंपनी में यह गोलीबारी हुई जिसमें सात लोगों को गोली लगी।

    अमेरिका उत्तरी कैरोलिना में रेस्टोरेंट पर नाव से गोलीबारी, तीन की मौत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका से एक हैरान करने देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर उत्तरी कैरोलिना में एक शूटर ने एक रेस्टोरेंट पर नाव से गोलीबारी कर दी। इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की जान गई है। वहीं, कई अन्य घायल हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गया।

    एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी शनिवार (स्थानीय समय) रात लगभग 9:30 बजे अमेरिकन फिश कंपनी में हुई। यह स्थान विलमिंगटन से लगभग 20 मील दक्षिण में साउथपोर्ट यॉट बेसिन क्षेत्र में 150 यॉट बेसिन ड्राइव पर स्थित एक लोकप्रिय पब और रेस्टोरेंट है

    हमले के बारे में पुलिस ने क्या कहा?

    इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि  हमले के दौरान कम से कम सात लोगों को गोली लगी, जिनमें से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में घायल अन्य लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, अधिकारियों इस घटना को लेकर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

    घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

    इस घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर प्रबंधक नोआ साल्डो ने पुष्टि की कि एक नाव रेस्टोरेंट के पास आकर रुकी और भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, फिर तेज़ी से भाग गई। अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। आपातकालीन दल के काम जारी रहने पर संख्याएं बदल सकती हैं।

