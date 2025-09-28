Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मुझे आईलैंड पर ले जाना चाहता था, लेकिन...', एपस्टीन फाइल्स पर एलन मस्क ने तोड़ी चुप्पी

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:53 AM (IST)

    अमेरिका के सबसे बड़े सैक्स स्कैंडल एपस्टीन फाइल्स में एलन मस्क का नाम सामने आने के बाद उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। मस्क ने कहा कि जेफ्री एपस्टीन ने उन्हें अपने आईलैंड पर आने का निमंत्रण दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। एक दस्तावेज में 6 दिसंबर 2014 को एपस्टीन आईलैंड पर जाने वाले शेड्यूल में एलन मस्क का नाम शामिल था।

    prefferd source google
    Hero Image
    टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका का सबसे बड़ा सैक्स स्कैंडल एपस्टीन फाइल्स एक बार फिर चर्चा में है। इस स्कैंडल में एलन मस्क का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि, एलन मस्क ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते दिन खबर सामने आई कि एलन मस्क भी जेफ्री एपस्टीन के आईलैंड पर गए थे। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस छिड़ गई थी। मगर, अब एलन मस्क ने इसपर सफाई पेश की है।

    मस्क ने क्या कहा?

    एलन मस्क का कहना है कि जेफ्री एपस्टीन ने उन्हें अपने आईलैंड पर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था।

    एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा-

    एपस्टीन मुझे अपने आईलैंड पर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था।

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल डैमोक्रेटिक सांसद ने शनिवार को एक 6 पन्नों का दस्तावेज पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 2014 को एपस्टीन आईलैंड पर जाने वाले शेड्यूल में एलन मस्क का भी नाम शामिल था। हालांकि, एलन मस्क आईलैंड पर गए थे या नहीं? दस्तावेजों में यह साफ नहीं है।

    दस्तावेज के अनुसार, 16 फरवरी 2019 डोनल्ड ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन का नाश्ता भी एपस्टीन आईलैंड पर शेड्यूल किया गया था और 5 दिसंबर 2014 को बिल गेट्स का नाम भी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में शामिल है।

    एपस्टीन फाइल्स को रिलीज करने की मांग

    डैमोक्रेट सांसद ने अमेरिकी न्यायिक विभाग से एपस्टीन फाइल्स के सभी दस्तावेजों को रिलीज करने की मांग की है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप टीम का कहना है कि एपस्टीन फाइल्स में कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है।

    मस्क ने ट्रंप पर लगाए थे आरोप

    एलन मस्क कई बार एपस्टीन फाइल्स को लेकर डोनल्ड ट्रंप को घेरते नजर आए हैं। ट्रंप ने 2003 में जेफ्री एपस्टीन को जन्मदिन की मुबारकबाद भी दी थी, जिसे अब ट्रंप ने डिलीट कर दिया है। मस्क का दावा है कि एपस्टीन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम मौजूद है और यही वजह है कि ट्रंप इसे बाहर नहीं आने दे रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों ने की PM मोदी की सराहना, विश्व में की थी शांति की वकालत