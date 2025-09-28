'मुझे आईलैंड पर ले जाना चाहता था, लेकिन...', एपस्टीन फाइल्स पर एलन मस्क ने तोड़ी चुप्पी

अमेरिका के सबसे बड़े सैक्स स्कैंडल एपस्टीन फाइल्स में एलन मस्क का नाम सामने आने के बाद उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। मस्क ने कहा कि जेफ्री एपस्टीन ने उन्हें अपने आईलैंड पर आने का निमंत्रण दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। एक दस्तावेज में 6 दिसंबर 2014 को एपस्टीन आईलैंड पर जाने वाले शेड्यूल में एलन मस्क का नाम शामिल था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका का सबसे बड़ा सैक्स स्कैंडल एपस्टीन फाइल्स एक बार फिर चर्चा में है। इस स्कैंडल में एलन मस्क का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि, एलन मस्क ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

बीते दिन खबर सामने आई कि एलन मस्क भी जेफ्री एपस्टीन के आईलैंड पर गए थे। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस छिड़ गई थी। मगर, अब एलन मस्क ने इसपर सफाई पेश की है। मस्क ने क्या कहा? एलन मस्क का कहना है कि जेफ्री एपस्टीन ने उन्हें अपने आईलैंड पर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- एपस्टीन मुझे अपने आईलैंड पर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। Shame on Sky News for this utterly misleading headline. Anyone pushing this false narrative deserves complete contempt. Epstein tried to get me to go to his island and I REFUSED, yet they name me even before Prince Andrew, who did visit. https://t.co/9Pd3LXFeFm — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2025 क्या है पूरा मामला? दरअसल डैमोक्रेटिक सांसद ने शनिवार को एक 6 पन्नों का दस्तावेज पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 2014 को एपस्टीन आईलैंड पर जाने वाले शेड्यूल में एलन मस्क का भी नाम शामिल था। हालांकि, एलन मस्क आईलैंड पर गए थे या नहीं? दस्तावेजों में यह साफ नहीं है।

दस्तावेज के अनुसार, 16 फरवरी 2019 डोनल्ड ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन का नाश्ता भी एपस्टीन आईलैंड पर शेड्यूल किया गया था और 5 दिसंबर 2014 को बिल गेट्स का नाम भी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में शामिल है। एपस्टीन फाइल्स को रिलीज करने की मांग डैमोक्रेट सांसद ने अमेरिकी न्यायिक विभाग से एपस्टीन फाइल्स के सभी दस्तावेजों को रिलीज करने की मांग की है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप टीम का कहना है कि एपस्टीन फाइल्स में कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है।