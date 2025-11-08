Language
    दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई अमेरिकी अधिकारी भाग नहीं लेगा, बोले ट्रंप

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी अधिकारी भाग नहीं लेगा। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि जब तक अफ्रीकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार जारी रहेंगे, तब तक कोई भी अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं होगा। ट्रम्प ने 2026 में फ्लोरिडा में जी-20 की मेजबानी करने की उम्मीद जताई।

    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा, क्योंकि वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

    उन्होंने घोषणा की कि जब तक देश में अफ्रीकी जातीय अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ मानवाधिकारों का हनन जारी रहेगा, तब तक कोई भी अमेरिकी अधिकारी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा।

    'मैं मेजबानी के लिए उत्सुक'

    उन्होंने आगे कहा, ''मैं 2026 में फ्लोरिडा में जी-20 की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं।'' इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह में उसकी सदस्यता पर सवाल उठाया था।

    पहली बार जी-20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी धरती पर होगा आयोजित

    ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, ''यह पूरी तरह से शर्मनाक है कि जी-20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। दक्षिण अफ्रीका ने एक दिसंबर 2024 को जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी और 22 से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग में शिखर सम्मेलन बैठक के लिए समूह के नेताओं की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा कि जी-20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया जाएगा।

