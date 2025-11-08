दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई अमेरिकी अधिकारी भाग नहीं लेगा, बोले ट्रंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा, क्योंकि वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

उन्होंने घोषणा की कि जब तक देश में अफ्रीकी जातीय अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ मानवाधिकारों का हनन जारी रहेगा, तब तक कोई भी अमेरिकी अधिकारी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। 'मैं मेजबानी के लिए उत्सुक' उन्होंने आगे कहा, ''मैं 2026 में फ्लोरिडा में जी-20 की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं।'' इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह में उसकी सदस्यता पर सवाल उठाया था।