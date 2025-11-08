ट्रंप का हंगरी को रूसी तेल प्रतिबंधों में राहत देने का विचार, ढील देने के दिए संकेत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह हंगरी को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि इस स्थल-रुद्ध यूरोपीय राष्ट्र को ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के साथ एक संयुक्त बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पिछले महीने लगाए गए रूसी तेल प्रतिबंधों से छूट के ओर्बन के अनुरोध पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य क्षेत्रों से तेल और गैस प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उनके पास समुद्र का लाभ नहीं है।''