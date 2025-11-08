Language
    ट्रंप का हंगरी को रूसी तेल प्रतिबंधों में राहत देने का विचार, ढील देने के दिए संकेत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हंगरी को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर विचार करने की बात कही है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, ओर्बन के अनुरोध पर विचार कर रहा है क्योंकि हंगरी के लिए अन्य क्षेत्रों से तेल और गैस प्राप्त करना मुश्किल है। यह निर्णय रूस की सरकारी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद आया है।

    ट्रंप का हंगरी को रूसी तेल प्रतिबंधों में राहत देने का विचार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह हंगरी को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि इस स्थल-रुद्ध यूरोपीय राष्ट्र को ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।

    हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के साथ एक संयुक्त बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पिछले महीने लगाए गए रूसी तेल प्रतिबंधों से छूट के ओर्बन के अनुरोध पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य क्षेत्रों से तेल और गैस प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उनके पास समुद्र का लाभ नहीं है।''

    ट्रंप की टिप्पणी

    ट्रंप की टिप्पणी उनके प्रशासन द्वारा अक्टूबर में रूस की सरकारी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ सप्ताह बाद आई है, जब मास्को ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता से हाथ खींच लिया था।

