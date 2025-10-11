Language
    अमेरिका के टेनेसी में विस्फोट के बाद संयंत्र में कोई भी नहीं बचा जिंदा: शेरिफ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:49 PM (IST)

    अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक गोला-बारूद संयंत्र में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे संयंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। हम्फ्रीज काउंटी के शेरिफ के अनुसार, विस्फोट के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा है। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है, और अधिकारियों ने स्पष्टता आने में समय लगने की बात कही है। विस्फोट का मलबा दूर-दूर तक फैल गया।

    शक्तिशाली विस्फोट में कोई जीवित नहीं बचा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के टेनेसी के गोला-बारूद संयंत्र में शुक्रवार तड़के हुए शक्तिशाली विस्फोट में संयंत्र ध्वस्त हो गया तथा इसका प्रभाव मीलों तक महसूस किया गया। एपी ने हम्फ्रीज काउंटी शेरिफ क्रिस डेविस के हवाले से शनिवार को बताया कि इस विस्फोट में बाद संयंत्र में कोई भी जीवित नहीं बचा।

    अधिकारियों ने कहा कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट का कारण क्या था। टेनेसी के हम्फ्रीज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने कहा कि सब खत्म हो गया है। अधिकारी इस धारणा के अनुसार काम कर रहे हैं कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। मरने वालों की कुल संख्या और विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

    कोई भी नहीं बचा जिंदा

    जांचकर्ता विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने आगाह किया है कि घटना के बारे में स्पष्टता हासिल करने में समय लगेगा। डेविस ने कहा, यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। कोई जीवित नहीं मिला है।

    सेना के लिए विस्फोटकों की आपूर्ति और शोध करने वाली कंपनी एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स के संयंत्र में शुक्रवार सुबह हुए विस्फोट का मलबा आधा मील (800 मीटर) के इलाके में बिखर गया और 15 मील (24 किलोमीटर) से भी अधिक दूर तक इसे महसूस किया गया।

