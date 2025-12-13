'यह कोई बड़ी बात नहीं', एपस्टीन से जुड़ी तस्वीरों पर ट्रंप की सफाई; नई फोटो से सियासत गरम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी नई तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। इन तस्वीरों में पूर्व और मौजूदा समय के कई बड़े और ताकतवर लोग नजर आ रहे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं, जिस पर उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी है।

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये तस्वीरें कोई बड़ी बात नहीं हैं और उन्होंने इन्हें देखा भी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि एपस्टीन पाम बीच में सबके बीच रहता था और उसकी तस्वीरें सैकड़ों लोगों के साथ मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा, "हर कोई इस आदमी को जानता था। उसके पास हर किसी के साथ फोटो हैं। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता।"

डेमोक्रेट्स ने जारी कीं 19 नई तस्वीरें हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने एपस्टीन की संपत्ति से 19 ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जो पहले सार्वजनिक नहीं हुई थीं। यह तस्वीरें करीब 95 हजार इमेज के उस संग्रह का हिस्सा हैं, जो कमेटी को मिला है।

इन तस्वीरों में कई हाई-प्रोफाइल हस्तियां दिखाई देती हैं, जिनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, फिल्म निर्देशक वुडी एलन, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन और स्टीव बैनन जैसे नाम शामिल हैं।

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025 डेमोक्रेटिक सदस्यों ने कुछ तस्वीरों में चेहरों को ब्लैकआउट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें एपस्टीन और दुनिया के ताकतवर लोगों के बीच रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। क्लिंटन, मैक्सवेल और वुडी एलन की तस्वीरें जारी की गई एक तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जेफ्री एपस्टीन और उसकी करीबी सहयोगी व गर्लफ्रेंड घिसलेन मैक्सवेल के साथ खड़े दिखे। बताया गया है कि उस तस्वीर पर क्लिंटन के हस्ताक्षर भी हैं।

एक अन्य तस्वीर में फिल्म निर्देशक वुडी एलन डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं, जबकि एपस्टीन उनके पास खड़ा है। वुडी एलन पर पहले बाल यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं, जिन्हें उन्होंने हमेशा नकारा है। ब्रिटेन के अखबार द संडे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एलन ने एपस्टीन से अपने रिश्ते पर कहा था कि उन्होंने कभी एपस्टीन को नाबालिग लड़कियों के साथ नहीं देखा।

रिपब्लिकन सदस्यों का जवाब हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म के रिपब्लिकन सदस्यों ने डेमोक्रेट्स के दावे को खारिज किया है। उन्होंने एक्सपर लिखा कि डेमोक्रेट्स चुनिंदा और सेंसर की गई तस्वीरें जारी कर सुर्खियां बटोर रहे हैं।