Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'आग में घी डालने का काम...', न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहराम ममदानी पर क्यों भड़की इजरायली सरकार?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:04 AM (IST)

    न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने पूर्व मेयर के दो कार्यकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। इन आदेशों में इजरायल के खिलाफ आलोचना को यहूदी विर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने सत्ता संभालते ही पूर्व मेयर के दो कार्यकारी आदेशों को रद कर दिया है। इसे लेकर इजरायल ने जोहरान ममदानी की आलोचना की है। इजरायली सरकार ने ममदानी पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया है।

    न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व मेयर एरिक एडम्स ने 2 कार्यकारी आदेश जारी करते हुए कहा था कि इजरायल के खिलाफ कुछ आलोचनाओं को यहूदी विरोधी माना जाएगा और कोई भी इजरायल का बहिष्कार नहीं करेगा। हालांकि, जोहरान ममदानी ने इन आदेशों को रद करने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर इजरायली सरकार भड़क उठी है।

    इजरायल ने जताई नाराजगी

    इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने सत्ता संभालते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने यहूदी विरोधी कदम उठाते हुए कार्यकारी आदेशों को रद कर दिया और इजरायल के बहिष्कार पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया है। यह यहूदी विरोधी आग में घी डालने वाला कदम है।"

    क्या बोले ममदानी?

    बता दें कि जोहरान ममदानी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क मेयर पद की शपथ ग्रहण की। इसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने आदेश रद करने की घोषणा कर दी। ममदानी के अनुसार, मेयर के पास कोई भी कार्यकारी आदेश लागू करने और उसे वापस लेने का अधिकार होता है।

    जोहरान ममदानी के अनुसार,

    हम न्यूयॉर्क में यहूदी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तरफ प्रतिबद्ध हैं और हम इसे वास्तव में साकार करके दिखाएंगे।

    जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर बने हैं। 34 वर्षीय ममदानी मेयर पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। वो शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- हमास को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान, गाजा अंतरराष्ट्रीय बल में हो रहा है शामिल; इस बात की है चिंता