'आग में घी डालने का काम...', न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहराम ममदानी पर क्यों भड़की इजरायली सरकार?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने सत्ता संभालते ही पूर्व मेयर के दो कार्यकारी आदेशों को रद कर दिया है। इसे लेकर इजरायल ने जोहरान ममदानी की आलोचना की है। इजरायली सरकार ने ममदानी पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व मेयर एरिक एडम्स ने 2 कार्यकारी आदेश जारी करते हुए कहा था कि इजरायल के खिलाफ कुछ आलोचनाओं को यहूदी विरोधी माना जाएगा और कोई भी इजरायल का बहिष्कार नहीं करेगा। हालांकि, जोहरान ममदानी ने इन आदेशों को रद करने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर इजरायली सरकार भड़क उठी है।

इजरायल ने जताई नाराजगी इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने सत्ता संभालते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने यहूदी विरोधी कदम उठाते हुए कार्यकारी आदेशों को रद कर दिया और इजरायल के बहिष्कार पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया है। यह यहूदी विरोधी आग में घी डालने वाला कदम है।"

क्या बोले ममदानी? बता दें कि जोहरान ममदानी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क मेयर पद की शपथ ग्रहण की। इसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने आदेश रद करने की घोषणा कर दी। ममदानी के अनुसार, मेयर के पास कोई भी कार्यकारी आदेश लागू करने और उसे वापस लेने का अधिकार होता है।