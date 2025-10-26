'9/11 के बाद मेरी आंटी तो...', डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ममदानी के बयान से गरमाई अमेरिका की राजनीति; जेडी वेंस ने कसा तंज
न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरन ममदानी के एक बयान पर विवाद हो गया है। ममदानी ने 9/11 के बाद अपनी आंटी के साथ हुए भेदभाव का जिक्र किया, जिस पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तंज कसा। अन्य उम्मीदवारों ने ममदानी पर कट्टरपंथी सोच रखने का आरोप लगाया है, जबकि डेमोक्रेट्स ने इसे इस्लामोफोबिया बताया है। ममदानी ने कहा कि अब वह अपनी पहचान नहीं छिपाएंगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव का माहौल गरमा गया है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरन ममदानी के एक बयान पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तंज कसते हुए कहा कि उनके हिसाब से 9/11 की असली पीड़ित उनकी आंटी थी, जिन्हें बस कुछ बुरी नजरों का सामना करना पड़ा। इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
ममदानी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि 9/11 के बाद उनकी आंटी ने हिजाब पहनकर मेट्रो में सफर करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लगता था। उन्होंने बताया कि जब वे राजनीति में आए तो लोगों ने उन्हें अपनी धार्मिक पहचान छिपाने की सलाह दी।ममदानी ने कहा, "न्यूयॉर्क के कई मुसलमानों ने ऐसे अनुभव झेले हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पहचान को छिपाएं नहीं, बल्कि गर्व से सामने रखें।"
कौन-कौन हैं मैदान में?
ममदानी के खिलाफ तीन नेता मैदान में हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और मौजूदा मेयर एरिक एडम्स, जिन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। इन नेताओं ने ममदानी पर कट्टरपंथी सोच रखने का आरोप लगाया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में ये हमले 'इस्लामोफोबिक' होते जा रहे हैं।
हाल ही में एंड्रयू कुओमो एक रेडियो शो में शामिल हुए, जहां एंकर ने मजाक में कहा कि ममदानी शायद अगले 9/11 पर खुश होंगे। इस बात पर पहले तो कुओमो को हंसी आई, लेकिन बाद में उनके प्रवक्ता ने कहा कि वे उस से सहमत नहीं थे।
ममदानी ने दिया जवाब
मेयर एडम्स ने एक बयान में कहा था कि न्यूयॉर्क को यूरोप नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथ वहां बढ़ रहा है। वहीं, स्लिवा ने ममदानी को ग्लोबल जिहाद का समर्थक बताया। इस पर ममदानी ने जवाब दिया, "मैंने सोचा था कि अगर मैं शांत रहूंगा और अपना संदेश देता रहूंगा, तो लोग मुझे सिर्फ मेरे धर्म से नहीं जोड़ेंगे लेकिन मैं गलत था। अब मैं अपनी पहचान छिपाऊंगा नहीं।"
