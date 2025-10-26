CBI को बड़ी सफलता, लॉरेंस बिश्नोई का खास लखविंदर को अमेरिका से लाया गया भारत; कई गंभीर मामलों में है आरोपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर लखविंदर कुमार जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है, उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हरियाणा पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों के मुताबिक, लखविंदर पर हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें फिरौती, धमकी, अवैध हथियार रखना और हत्या की कोशिश शामिल है। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करावाया था। यह नोटिस 26 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था, जिसके बाद संयुक्त प्रयासों से आरोपी को 25 अक्टूबर 2025 को भारत वापस लाया गया।

कैसे वापस लाया गया लखविंदर ? सीबीआई ने बताया कि विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय के सहयोग से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीबीआई ने भारत में अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया ताकि लखविंदर को वापस लाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में 130 से ज्यादा वांछित अपराधियों को इसी तरह भारत लाया गया है।