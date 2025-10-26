Language
    CBI को बड़ी सफलता, लॉरेंस बिश्नोई का खास लखविंदर को अमेरिका से लाया गया भारत; कई गंभीर मामलों में है आरोपी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:13 AM (IST)

    संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य लखविंदर कुमार को अमेरिका से दिल्ली लाया गया। हरियाणा पुलिस ने उसे हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया। उस पर फिरौती, धमकी और हत्या के प्रयास जैसे कई आरोप हैं। सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से यह कार्रवाई हुई। पिछले महीने मेनपाल धिल्ला को भी कंबोडिया से वापस लाया गया था।

    Hero Image

    लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य लखविंदर अमेरिका से भारत लाया गया (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर लखविंदर कुमार जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है, उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हरियाणा पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया।

    अधिकारियों के मुताबिक, लखविंदर पर हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें फिरौती, धमकी, अवैध हथियार रखना और हत्या की कोशिश शामिल है। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करावाया था। यह नोटिस 26 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था, जिसके बाद संयुक्त प्रयासों से आरोपी को 25 अक्टूबर 2025 को भारत वापस लाया गया।

    कैसे वापस लाया गया लखविंदर?

    सीबीआई ने बताया कि विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय के सहयोग से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीबीआई ने भारत में अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया ताकि लखविंदर को वापस लाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में 130 से ज्यादा वांछित अपराधियों को इसी तरह भारत लाया गया है।

    मेनपाल धिल्ला को भी लाया गया वापस

    पिछले महीने भी सीबीआई ने हरियाणा पुलिस, विदेश और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कुख्यात अपराध मेनपाल धिल्ला उर्फ सोनू कुमार को कंबोडिया से वापस लाया था। धिल्ला को हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार और साजिश के मामलों में उम्रकैद की सजा मिली हुई है। यह मामला 2007 में बहादुरगढ़ थाने में दर्ज FIR नंबर 276 से जुड़ा था।

