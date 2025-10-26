'रूसी तेल की खरीद बंद करेगा भारत', ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या बोले?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत अब रूसी तेल की खरीद कम करेगा। ट्रंप इस सम अपने एशिया दौरे पर हैं और आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को 'एयरफोर्सवन' विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल की खरीद में कटौती करने जा रहा है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हाल के दिनों में तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था।

ट्रंप ने फिर दोहराया दावा जब उनके पूछा गया कि क्या वे चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो ट्रंप ने कहा, "मैं इस पर चर्चा कर सकता हूं। चीन ने पहले ही रूसी तेल की खरीद बहुत घटा दी है और भारत लगभग पूरी तरह घटा रहा है। हमने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं।" ट्रंप ने इसी हफ्ते रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा की थी।

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उनकी शी चिनफिंग से साउथ कोरिया में मुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं की यह बैठक अमेरिका-चीन व्यापार तनाव को कम करने की कोशिश का हिस्सा है। भारत ने ट्रंप के दावों को किया खारिज हालांकि, भारत ने पहले भी ट्रंप के ऐसे बयानों को खारिज किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि देश अपनी ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हित और भारतीय उपभोक्ताओं के भले के लिए तय करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा था कि मंत्रालय को ट्रंप और पीएम मोदी के बीच किसी फॉन कॉल की जानकारी नहीं है।