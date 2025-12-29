Language
    अमेरिका: हवा में टकराए दो हेलीकॉप्टर, हादसे में एक पायलट की मौत; सामने आया खौफनाक वीडियो

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:06 AM (IST)

    अमेरिका के न्यू जर्सी में हैमोंटन म्युनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर दो हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। इस भीषण हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका में हवा में टकराए दो हेलीकॉप्टर। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक हवाई हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर दो हेलीकॉप्टर हवा में ही टकरा गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है।

    इस घटना को लेकर हैमोंटन पुलिस प्रमुख केविन फ्रील ने बताया कि बचाव दल सुबह करीब 11:25 बजे एक विमान दुर्घटना की रिपोर्ट मिलने पर मौके पर पहुंचे। इस घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन की ओर घूमता हुआ दिख रहा है।

    हवा में दो हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर

    फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, हैमोंटन म्युनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर एक एनस्ट्रॉम F-28A हेलीकॉप्टर और एनस्ट्रॉम 280C हेलीकॉप्टर के बीच ये टक्कर हुई है। दोनों एयक्राफ्ट में केवल पायलट ही सवार थे। इसमें से एक की मौत हो गई हैं, हालांकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

     

     

    हादसे में एक पायल की मौत

    हादसे वाली जगह के पास एक कैफे के मालिक सैल सिलिपिनो ने बताया कि पायलट उस रेस्टोरेंट में रेगुलर आते थे और अक्सर साथ में नाश्ता करते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने और दूसरे कस्टमर्स ने हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देखा, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर नीचे की ओर घूमने लगा इसी दौरान दूसरा भी घूमा और नीचे आ गिरा। 