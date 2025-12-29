अमेरिका: हवा में टकराए दो हेलीकॉप्टर, हादसे में एक पायलट की मौत; सामने आया खौफनाक वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक हवाई हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर दो हेलीकॉप्टर हवा में ही टकरा गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है।

इस घटना को लेकर हैमोंटन पुलिस प्रमुख केविन फ्रील ने बताया कि बचाव दल सुबह करीब 11:25 बजे एक विमान दुर्घटना की रिपोर्ट मिलने पर मौके पर पहुंचे। इस घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन की ओर घूमता हुआ दिख रहा है।