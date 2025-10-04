Language
    16 साल की उम्र में की थी 3 हत्याएं, भाभी और उसके दो बच्चों को मारी थी गोली; कोर्ट ने सुनाई 60 साल की सजा

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:26 AM (IST)

    अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एरिक स्वीनी नामक एक युवक को तीन लोगों की हत्या के मामले में 60 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई गई है। 19 वर्षीय एरिक ने 2022 में अपनी भाभी और दो भतीजों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने एरिक के बचपन के दर्द और अपराध को ध्यान में रखकर यह फैसला सुनाया।

    16 साल की उम्र में की थी 3 हत्याएं (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में तीन लोगों की हत्या के एक दर्दनाक मामले में सजा सुनाई गई है। एरिक स्वीनी नाम के युवक को अदालत ने 60 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और साथ ही जेल में जीवनभर सुधार का मौका दिया है।

    एरिक ने यह अपराध तक किया था जब वह सिर्फ 16 साल का था। अब वो 19 साल का हो चुका है और वो अपने बड़े भाई के परिवार के साथ नॉर्थफील्ड इलाके में रह रहा था। अगस्त 2022 में उसने अपनी भाभी कांसांद्र स्वीनी और दो मासूम भतीजों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था।

    दर्द भरा था एरिक का बचपन

    पहले एरिक पर पहले दर्जे की हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में उसने सेकेंड डिग्री मर्डर का जुर्म कबूल कर लिया। एरिक के वकीलों ने अदालत से 40 साल की सजा की गुजारिश की। उनका कहना था कि एरिक ने बचपन में बहुत दर्द और अत्याचार झेले और उसकी मां उसे नशे के अड्डों में ले जाती थी।

    बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि संभव है एरिक ने बंदूक आत्महत्या के लिए उठाई हो और फिर डर के कारण उसने परिवार पर गोली चला दी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह पूरी तरह से सोची-समझी और निर्दयी हत्या थी और उन्होंने 97 साल की सजा की मांग की।

    जज ने सुनाया फैसला

    जज जॉन किसिंजर ने कहा कि फैसला एरिक के बचपन की त्रासदी और उसके अपराध दोनों को ध्यान में रखकर सुनाया गया है। सजा में प्रावधान है कि 6 साल कम किए जा सकते हैं, जिससे वह 68 साल की उम्र में पैरोल पर बाहर आ सकता है।

    पीड़ित परिवार ने क्या कहा?

    अदालत में पीड़ित परिवार के कई सदस्य मौजूद थे । उन्होंने भावुक होकर कहा कि कासांद्र और उसे मासूम बेटे हमेशा प्यार और यादों में जिंदा रहेंगे। कुछ रिश्तेदारों ने एरिक को माफ कर दिया, जबकि कई ने कहा कि उन्हें उससे नफरत है और वह हमेशा जेल में तड़पे।

