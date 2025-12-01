मस्क ने किया H1-B वीजा का बचाव, बोले- अमेरिका के विकास में प्रतिभाशाली भारतीयों का हाथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा है कि भारतीय प्रतिभाओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ है, यानी अमेरिका की समृद्धि में प्रतिभाशाली भारतीयों का हाथ है।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस वीजा कार्यक्रम को बंद करना अमेरिका के लिए वास्तव में बहुत बुरा होगा।रविवार को रिलीज पाडकास्ट पर मस्क ने कहा कि अमेरिका को अब भारत के बेहद कुशल पेशेवरों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पदों को भरने में लगातार मुश्किल होती है क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है।

उन्होंने एच-1बी कार्यक्रम की खामियों को भी स्वीकार किया और कहा कि कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने व्यवस्था के साथ एक तरह से गेम खेला है। लेकिन कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने के बजाय व्यवस्था के साथ गेम खेलना बंद करने के लिए सुधार करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि वह एच-1बी वीजा कार्यक्रम को बंद करने के विचार से सहमत नहीं है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह वास्तव में अमेरिका के लिए काफी बुरा होगा। मस्क की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है।

सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए एच-1बी वीजा के लिए एक बार दिए जाने वाले एक लाख डालर शुल्क की घोषणा की थी।मस्क ने प्रवासियों को लेकर जारी बड़ी बहस को नीतिगत नाकामियों से जोड़ा और कहा कि पिछली सरकार (बाइडन प्रशासन) का तरीका सीमा को बिना किसी नियंत्रण के सभी के लिए पूरी तरह से सुलभ करने जैसा था।

इससे गैरकानूनी आव्रजन को बढ़ावा मिला। इस तरह से अपराधी में देश में प्रवेश करते हैं। अगर आपका सीमा पर नियंत्रण नहीं हैं, तो आप एक देश नहीं हैं। सीमा पर नियंत्रण की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर गैरकानूनी रूप से अमेरिका आने में बड़े वित्तीय लाभ मिलेंगे तो लोग निश्चित रूप से अमेरिका आएंगे।

भारतीय उद्यमियों के लिए सलाह मांगने पर मस्क ने कहा कि जो जितना लेता है उससे अधिक कमाना चाहता है, तो वह उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जो कुछ बनाना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो कोई भी जितना लेता है उससे अधिक कमाना चाहता है, वह मेरा सम्मान अर्जित करता है।''