क्या होता है मूनलाइटिंग जिससे US में भारतीय ने कमाए 40 लाख रुपये? हो गई 15 साल की जेल
भारतीय मूल के मेहुल गोस्वामी को मूनलाइटिंग के आरोप में अमेरिका में 15 साल की जेल हुई। उसने राज्य कर्मचारी रहते हुए एक निजी कंपनी के लिए भी काम किया और लगभग 40 लाख रुपये कमाए। गुमनाम ईमेल से जांच शुरू हुई, जिसमें उस पर सरकारी समय में निजी काम करने का आरोप था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के न्यू यॉर्क निवासी मेहुल गोस्वामी मूनलाइटिंग के चक्कर में 15 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। मेहुल पर आरोप है कि उसने एक निजी नियोक्ता के लिए उसी समय काम किया, जिस समय उन्हें एक राज्य कर्मचारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी थीं। इस दौरान उसने करीब 40 लाख रुपये कमाए।
दरअसल, भारतीय मूल के मेहुल गोस्वामी कथित तौर पर न्यूयॉर्क राज्य कार्यालय के लिए दूरस्थ रूप से काम कर रहे थे। यह गोस्वामी की प्राथमिक नौकरी थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मार्च 2022 से माल्टा में एक सेमीकंडक्टर कंपनी ग्लोबलफाउंड्रीज़ के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम करना शुरू कर दिया।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कथित तौर पर एक गुमनाम ईमेल के आधार पर गोस्वामी के खिलाफ जांच शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक निजी नियोक्ता के लिए उन्हीं घंटों में काम किया, जब उन्हें एक राज्य कर्मचारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना था।
ईमानदारी से काम करने की जिम्मेदारी
सीबीएस 6 न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, महानिरीक्षक लूसी लैंग ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और मेहुल गोस्वामी का कथित आचरण उस भरोसे का गंभीर उल्लंघन है। राज्य के लिए काम करने का दावा करते हुए दूसरी पूर्णकालिक नौकरी करना करदाताओं के पैसे सहित सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग है।"
15 साल की जेल
15 अक्टूबर को साराटोगा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने मेहुल गोस्वामी बड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया, जो न्यूयॉर्क में एक गंभीर श्रेणी सी अपराध है और इसके लिए अधिकतम 15 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। न्यूयॉर्क राज्य के नए क़ानून के तहत, गोस्वामी पर लगाए गए आरोपों को ज़मानत के लिए योग्य अपराध नहीं माना जाता।
महानिरीक्षक लैंग ने कहा, "मेरा कार्यालय हमारे कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा, ताकि न्यूयॉर्क राज्य में सार्वजनिक सेवा की अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जा सके।" टाइम्स यूनियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के मेहुल गोस्वामी ने राज्य के लिए एक परियोजना समन्वयक के रूप में काम किया, और 2024 में 117,891 डॉलर कमाए।
क्या होता है मूनलाइटिंग?
बता दें कि एक ही समय में अपनी मुख्य नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या काम करने को मूनलाइटिंग कहते हैं। वो भी अपने अपनी मुख्य नौकरी में काम करने के दौरान। यह सामान्यत: अतिरिक्त आय अर्जित करने या अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।