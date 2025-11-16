Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेक्सिको में सड़कों पर उतरे Gen Z, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल; पुलिस से भी हुई झड़प

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:28 PM (IST)

    मेक्सिको सिटी में अपराध, भ्रष्टाचार और माफी के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अंत में हिंसक हो गया, पुलिस और युवाओं में झड़प हुई। युवाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिंता जताई और बेहतर कानून व्यवस्था की मांग की। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम ने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेक्सिको में जेन जी का प्रदर्शन। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको की राजधानी में शनिवार को अपराध, भ्रष्टाचार और अपराध माफी के विरोध में हजारों युवाओं ने जुलूस निकाला। मेक्सिको सिटी में निकला यह जुलूस पूरे रास्ते शांत रहा, लेकिन अंतिम मुकाम पर पहुंचने से कुछ मिनट पहले हिंसक हो उठा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान जुलूस में शामिल युवाओं का पुलिस से टकराव हो गया। युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। Gen Z नाम के संगठन के बैनर के साथ निकले इस जुलूस को पूर्व राष्ट्रपति विसेंट फाक्स और अरबपति कारोबारी रिकार्डो सेलिनास समेत तमाम बुजुर्गों और विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था।

    युवाओं ने पुलिस पर बरसाए पत्थर

    युवाओं ने पुलिस पर पत्थरों, पटाखों, डंडों और स्टील चेन से हमला किया। इससे पता चलता है कि युवाओं का एक समूह हिंसा के लिए तैयारी करके आया था। राजधानी के सुरक्षा प्रमुख पाब्लो वैजकेज के अनुसार हिंसा में 120 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 100 पुलिसकर्मी हैं।

    हाल के वर्षों में कई देशों में सरकार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सरकार बदली। मेक्सिको के युवाओं ने कहा, वे सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराधों को माफ किए जाने के सिलसिले में परेशान हैं।

    कानून व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता

    कारोबारी मामलों के सलाहकार 29 वर्षीय एंड्रेस मासा कहते हैं कि हमें हर क्षेत्र में ज्यादा सुरक्षा चाहिए जिससे हम मेहनत कर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकें। जुलूस में शामिल 43 वर्षीय डाक्टर एरिजबेथ गार्सिया ने कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ज्यादा धन खर्च किए जाने की आवश्यकता है।

    देश में कानून व्यवस्था के लिए बहुत कार्य किए जाने की जरूरत है जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो। हाल ही में कई चर्चित लोगों की हत्याओं के बावजूद देश में राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। जिन प्रमुख लोगों की हाल में हत्या हुई है उनमें मिशोआकन शहर के मेयर कार्लोस मैंजो की हत्या भी शामिल है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति शेनबाउम ने दक्षिणपंथी दलों पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया था। शनिवार को युवाओं के प्रदर्शन को उसी का नतीजा माना जा रहा है।

    यह भी पढ़ें: 'आप तैयार नहीं', US की पहली महिला राष्ट्रपति के सवाल पर मिशेल ओबामा ने ऐसा क्यों कहा?