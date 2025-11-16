मेक्सिको में सड़कों पर उतरे Gen Z, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल; पुलिस से भी हुई झड़प

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको की राजधानी में शनिवार को अपराध, भ्रष्टाचार और अपराध माफी के विरोध में हजारों युवाओं ने जुलूस निकाला। मेक्सिको सिटी में निकला यह जुलूस पूरे रास्ते शांत रहा, लेकिन अंतिम मुकाम पर पहुंचने से कुछ मिनट पहले हिंसक हो उठा।

इस दौरान जुलूस में शामिल युवाओं का पुलिस से टकराव हो गया। युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। Gen Z नाम के संगठन के बैनर के साथ निकले इस जुलूस को पूर्व राष्ट्रपति विसेंट फाक्स और अरबपति कारोबारी रिकार्डो सेलिनास समेत तमाम बुजुर्गों और विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था।

युवाओं ने पुलिस पर बरसाए पत्थर युवाओं ने पुलिस पर पत्थरों, पटाखों, डंडों और स्टील चेन से हमला किया। इससे पता चलता है कि युवाओं का एक समूह हिंसा के लिए तैयारी करके आया था। राजधानी के सुरक्षा प्रमुख पाब्लो वैजकेज के अनुसार हिंसा में 120 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 100 पुलिसकर्मी हैं।

हाल के वर्षों में कई देशों में सरकार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सरकार बदली। मेक्सिको के युवाओं ने कहा, वे सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराधों को माफ किए जाने के सिलसिले में परेशान हैं।

कानून व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता कारोबारी मामलों के सलाहकार 29 वर्षीय एंड्रेस मासा कहते हैं कि हमें हर क्षेत्र में ज्यादा सुरक्षा चाहिए जिससे हम मेहनत कर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकें। जुलूस में शामिल 43 वर्षीय डाक्टर एरिजबेथ गार्सिया ने कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ज्यादा धन खर्च किए जाने की आवश्यकता है।