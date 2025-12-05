Meta के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' के बजट पर होगी बड़ी कटौती, मार्क जुकरबर्ग ने लिया अहम फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Meta के फाउंडर और सीईओमार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी के मेटावर्स प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर रिसोर्स और बजट कटौती करने की योजना बना रहे हैं। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे कभी कंपनी का भविष्य बताया गया था और जिसकी वजह से फेसबुकका नाम बदलकर Meta किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्लूमबर्गकी रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के अंदर चल रही चर्चाओं में यह विचार किया जा रहा है कि अगले साल मेटावर्स ग्रुप के बजट में 30% तक कटौती की जा सकती है। इस ग्रुप में मेटा हॉरिजन वर्ल्ड्सऔर Quest VR यूनिट शामिल हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया है ? रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कटौती मेटाकी 2026 की वार्षिक बजट योजना का हिस्सा है। आमतौर पर जुकरबर्ग सभी विभागों से 10% कटौती की मांग करते हैं, लेकिन इस बार मेटावर्स डिवीजन से ज्यादा कटौती मांगी गई है क्योंकि कंपनी को इस टेक्नोलॉजी में उम्मीद जैसा बाजार प्रतिस्पर्धा दिखाई नहीं दे रही है।

सबसे ज्यादा कटौती मेटा के वर्चुअल रियलिटी (VR) ग्रुप पर होने की उम्मीद है, क्योंकि मेटावर्स खर्च का बड़ा हिस्सा इसी पर होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिसोर्स कट के साथ-साथ जनवरी से छंटनी भी हो सकती है, हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है।

मेटाका पूरा मेटावर्स प्रयास रिएलिटी लैब्सडिवीजन के तहत आता है। यह टीम VR हेडसेट्स और AR ग्लासेज जैसे हार्डवेयर पर काम करती है। 2021 की शुरुआत से अब तक यह डिवीजन 70 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान झेल चुका है।

क्यों बजट में होगी कटौती ? रिपोर्ट के अनुसार, मार्क जुकरबर्ग अब सार्वजनिक तौर पर AI पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अर्निंग कॉल्स में मेटावर्स का जिक्र लगभग बंद कर दिया है। कंपनी अब बड़े AI मॉडल, AI चैटबॉट्स और Ray-Ban स्मार्ट डिस्प्ले ग्लासेज जैसे AI-आधारित हार्डवेयर पर जोर दे रही है।