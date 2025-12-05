अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खुफिया जानकारी साझा कर सेना को खतरे में डाला, पेंटागन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यमन में आगामी सैन्य कार्रवाई से संबंधित संवेदनशील योजना को अपने निजी फोन से साझा कर दिया, जिसके चलते अमेरिकी सेना खतरे में पड़ गई।

इस मामले को रक्षा मंत्रालय, पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल ने एक रिपोर्ट के तौर पर सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट में अनधिकृत मेसेजिंग एप और उपकरणों की रक्षा विभाग में इस्तेमाल की आलोचना की गई है।

ये मामला तब सामने आया जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने अनजाने में 'द अटलांटिक' के पत्रकार जेफरी गोल्डबर्ग को भी 'सिग्नल टेस्ट' श्रृंखला में जोड़ दिया।

हेगसेथ ने सिग्नल एप के जरिये हूथी आतंकियों पर अमेरिकी सेना के हमले से संबंधित योजना साझा की थी, जिससे पेंटागन के आंतरिक नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे सैन्यकर्मी या उनका मिशन खतरे में पड़ सकते थे। हालांकि, हेगसेथ को ये अधिकार है कि निगरानीकर्ता ने जिस चूक को पकड़ा, उसे वह 'गैर-वर्गीकृत' कर सकते हैं।