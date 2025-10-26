'भारत काफी समझदार और मैच्योर', पाकिस्तान से संबंधों पर क्या बोले मार्को रुबियो?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राज्य सचिव मार्को रुबियो ने यूएस-पाकिस्तान संबंधों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध भारत की कीमत पर नहीं बनाए जाएंगे। अमेरिका-पाकिस्तान के रिश्तों में आए बदलाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में रुबियो ने कहा कि अगर हो सके तो अमेरिका इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेगा और समझता है कि इस रिश्ते में मुश्किलें और चुनौतियां भी होंगी।

रुबियो से क्या सवाल किया गया था? रिपोर्टर ने पूछा, "मैं आपसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते के बारे में पूछना चाहता था। ऐसा लगता है कि इस साल यह बहुत मजबूत हुआ है। क्या यह भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को सुलझाने और टालने में अमेरिका की भूमिका और राष्ट्रपति की भूमिका को उनकी पहचान पर आधारित था?"

रुबियो ने दिया ये जवाब इस सवाल के जवाब देते हुए अमेरिकी राज्य सचिव ने कहा, "नहीं मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसकी तारीफ की। जब भी आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ खुशी थी। लेकिन उस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही मैंने उनसे बात की थी और कहा था कि देखिए हम आपके साथ हैं और एक गठबंधन और रणनीतिक साझेदारी फिर से बनाने में इच्छुक हैं। हमें लगता है कि कुछ चीजें हैं जिन पर हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं।"

'भारत की कीमत पर नहीं' उन्होंने आगे कहा, "देखिए हम भारत और बाकी सब चीजों से जुड़ी चुनौतियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन हमार काम उन देशों के साथ साझेदारी के मौके बनाने की कोशिश करना है, जहां यह मुमकिन हो। और काउंटरटेरर और उस तरह की चीजों पर पाकिस्तान के साथ साझेदारी करने का हमारा लंबा इतिहास रहा है। अगर हो सके तो हम इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे और यह समझते हुए कि इसमें कुछ मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि यह भारत या किसी और अच्छे रिश्ते की कीमत पर या उसके बदले में हुआ है।"

भारत के रुख पर क्या बोले रुबियो? जब पूछा गया कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बढ़ते रिश्तों पर चिंता जताई है, तो रुबियो ने भारतीयों को मैच्योर बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि यूएस एक प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है जो एक साथ कई पार्टनर्स के साथ जुड़ने के लिए डिजाइन की गई है।

उन्होंने कहा, "उन्होंने सच में ऐसा नहीं किया है, मेरा मतलब है कि हम जानते हैं कि वे पाकिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे तनाव की वजह से साफ वजहों से परेशान हैं। लेकिन, मुझे लगता है कि उन्हें यह समझना होगा कि हमारे कई अलग-अलग देशों के साथ रिश्ते होने चाहिए।"