कुरान पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेंगे ममदानी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयार्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी एक जनवरी को पद की शपथ लेंगे। वह कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ लेंगे।

गत चार नवंबर को हुए मेयर पद के चुनाव में ममदानी निर्वाचित हुए थे। भारतीय मूल के 34 वर्षीय ममदानी फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं। ममदानी सार्वजनिक और निजी शपथ ग्रहण समारोहों में कुरान का उपयोग करेंगे।

वरिष्ठ सलाहकार जारा रहीम ने बताया कि यह एक बेहद प्रतीकात्मक चयन है, क्योंकि हम एक मुस्लिम मेयर को कुरान का उपयोग करते हुए शपथ लेते हुए देख रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि मेयर चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जगह निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया था। उन्होंने यह यह धमकी भी दी थी कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो वह शहर के लिए संघीय फंड रोक देंगे।