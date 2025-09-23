'आपकी वजह से मैं...'ट्रंप के काफिले के कारण पुलिस ने रोकी मैक्रों की कार, फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत लगा दिया फोन

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे जहाँ उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण लगे ट्रैफिक प्रतिबंधों के चलते उनकी कार रोक दी गई। मैक्रों ने ट्रंप को फोन करके अपनी स्थिति बताई। बाद में न्यूयॉर्क पुलिस ने मैक्रों से माफी मांगी क्योंकि उन्हें फ्रांसीसी दूतावास जाने से रोका गया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए न्यूयार्क पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को सोमवार देर रात ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के लिए लागू सख्त ट्रैफिक प्रतिबंधों के कारण पुलिस ने मैक्रों की कार को रोक दिया।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के अनुसार बैरिकेड पर इंतजार करने को मजबूर मैक्रों ने ट्रंप को फोन मिलाकर कहा, मैं सड़क पर इंतजार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सब कुछ बंद पड़ा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के करीबी सूत्र ने पुष्टि की कि मैक्रों ने टहलते हुए ट्रंप से फोन पर बात की।

न्यूयॉर्क पुलिस ने मांगी माफी सूत्र ने आगे बताया कि बातचीत गर्मजोशी और दोस्ताना रही और इस दौरान उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।वीडियो में मैक्रों और उनके साथ गया प्रतिनिधिमंडल फुटपाथ पर खड़ा दिख रहा है, जबकि न्यूयार्क पुलिस का अधिकारी मैक्रों से माफी मांगते हुए कहता है कि वे सड़क पार नहीं कर सकते, क्योंकि वाहनों के काफिले के लिए यातायात रोक दिया गया है।

मैक्रों ने पुलिस अधिकारी से कहा कि उन्हें फ्रांसीसी दूतावास जाना है, लेकिन जब उन्हें नहीं जाने दिया गया तो मैक्रों ने ट्रंप को फोन मिलाया। मैक्रों प्रतिनिधिमंडल के साथ फुटपाथ पर टहलते हुए फोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान कई राहगीरों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।