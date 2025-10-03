Language
    US News: लॉस एंजिलिस में रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पूरा इलाका धुआं-धुआं

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:04 PM (IST)

    अमेरिका के लॉस एंजिलिस में एक रिफाइनरी में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की भयावहता के कारण पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर के प्रेस कार्यालय ने बताया कि लॉस एंजिलिस काउंटी में शेवरॉन की एल सेगुंडो रिफाइनरी में आग लगी। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

    लॉस एंजिलिस में रिफाइनरी में लगी भीषण आग। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के लॉस एंजिलिस में एक रिफाइनरी में आग लग गई है। आग इतनी भयावह थी कि पूरा इलाका धुएं के गुबार में ढक गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के प्रेस कार्यालय ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी है।

    जानकारी के अनुसार, लॉस एंजिलिस काउंटी में शेवरॉन की एल सेगुंडो रिफाइनरी में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए शहर के अग्निमन विभाग को सूचना दे दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हो गया। वहीं, बताया जा रहा है कि इस आग का अभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोई प्रभाव नहीं है।

    आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं

    इस रिफाइनरी में आग क्यों लगी इसके वजहों की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि, सीबीएस ने कहा कि विस्फोट की सूचना मिलने के बाद अधिकारी और अग्निशमन कर्मी रिफ़ाइनरी पहुंचे। एल सेगुंडो में पुलिस को किसी के तत्काल घायल होने या निकासी की जानकारी नहीं है।

    वहीं, इस घटना को लेकर शेवरॉन ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि रिफाइनरी की कुल निर्धारित क्षमता 290,000 बैरल प्रतिदिन है और इसके मुख्य उत्पाद गैसोलीन, जेट और डीजल हैं। बताया गया है कि इसकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 150 प्रमुख टैंकों में 12.5 मिलियन बैरल है। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

