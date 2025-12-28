Language
    C-130J के उत्पादन के लिए भारत में मेगाहब बनाने की लाकहीड मार्टिन ने जताई इच्छा, अमेरिका के बाहर होगा पहला वैश्विक केंद्र

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    भारत 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदने की तैयारी में है। लॉकहीड मार्टिन ने अपने सी-130जे सुपर हरक्यूलिस को सबसे अच्छा विकल्प बताया है। कंपनी ने भारत में इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत 80 सैन्य परिवहन विमानों की खरीद की तैयारी कर रहा। इस बीच, अमेरिकी एयरोस्पेस प्रमुख लॉकहीड मार्टिन ने अपने सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस को सबसे अच्छा विकल्प बताया है। साथ ही कहा है कि अगर लॉकहीड मार्टिन को यह अवसर मिलता है, तो वह भारत में इस विमान का उत्पादन करने के लिए एक मेगा हब स्थापित करेगा, जो अमेरिका के बाहर पहला ऐसा वैश्विक केंद्र होगा।

    भारतीय वायु सेना वर्तमान में 12 सी-130 जेएस का संचालन कर रही है। भारत के अलावा, क्वाड के तीन अन्य सदस्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी सी-130 जेएस का संचालन कर रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन में एयर मोबिलिटी और मैरीटाइम मिशन्स की उपाध्यक्ष पेट्रीसिया ट्रिश पैगन ने कहा, ''यह विमान भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा।''

    2022 में, भारतीय वायु सेना ने सोवियत-युग के अपने पुराने एएन-32 और आइएल-76 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए मध्यम परिवहन विमान खरीदने के लिए रक्वेस्ट फार इंफोरमेशन जारी किया। आएएफ लगभग 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदने की योजना बना रही है और अरबों डॉलर की इस खरीद को रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी मिलने की संभावना है।

    ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर का केसी-390 मिलेनियम विमान और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का ए-400एम विमान भी इस दौड़ में शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने सी-130जे सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए बोली लगाने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)