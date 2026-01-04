Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मादुरो की गिरफ्तारी ड्रग्स और लोकतंत्र नहीं, बल्कि तेल का मामला है', कमला हैरिस ने ट्रंप को घेरा

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:37 PM (IST)

    अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की। उन्हो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हैरिस ने कहा कि अमेरिकी जनता ऐसी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करती

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शनिवार को वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह अभियान तेल हितों से प्रेरित था, न कि नशीले पदार्थों की चिंताओं से।

    हैरिस ने एक्स पोस्ट में कहा, ''वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों से अमेरिका न तो अधिक सुरक्षित, न ही अधिक मजबूत होगा। मादुरो एक क्रूर, अवैध तानाशाह है, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि यह कार्रवाई गैरकानूनी और नासमझी भरी थी। हमने यह कहानी पहले भी देखी है। सत्ता परिवर्तन या तेल के लिए युद्ध, जिन्हें ताकत के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अंतत: अराजकता में तब्दील हो जाते हैं और अमेरिकी परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।''

    हैरिस ने कहा कि अमेरिकी जनता ऐसी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करती और उन्होंने ट्रंप पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''अमेरिकी जनता ऐसा नहीं चाहती, और वे झूठ बोले जाने से तंग आ चुकी हैं। यह ड्रग्स या लोकतंत्र का मामला नहीं है। यह तेल और डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय तानाशाह बनने की इच्छा का मामला है।''

    कहा कि अगर उन्हें इन दोनों में से किसी की भी परवाह होती, तो वे न तो किसी दोषी ड्रग तस्कर को माफ करते और न ही मादुरो के चहेतों के साथ सौदे करते हुए वेनेजुएला के वैध विपक्ष को दरकिनार करते। राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, अरबों डालर खर्च कर रहे हैं, एक क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं।''

    उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसकी प्राथमिकताएं कामकाजी परिवारों के लिए लागत कम करना, कानून का शासन लागू करना, गठबंधनों को मजबूत करना और अमेरिकी जनता को सर्वोपरि रखना हो। इससे पहले, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इसे एक्ट आफ वार और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)