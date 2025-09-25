कमला हैरिस ने गाजा युद्ध की निंदा की, बोलीं- ट्रंप ने नेतन्याहू को ब्लैंक चेक दे दिया है, जो चाहे करें
अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फलस्तीनियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को ब्लैंक चेक दे रखा है। फलस्तीनी लोगों के साथ जो हो रहा है वह अपमानजनक है और मेरे दिल को झकझोर देता है। वह बुधवार रात न्यूयार्क शहर में अपनी नई पुस्तक पर चर्चा के दौरान लोगों को संबोधित कर रही थीं।
फलस्तीनी लोगों के साथ जो हो रहा है, वह अपमानजनक है और मेरे दिल को झकझोर देता है। वह बुधवार रात न्यूयार्क शहर में अपनी नई पुस्तक पर चर्चा के दौरान लोगों को संबोधित कर रही थीं।
उनकी यह टिप्पणी उनकी नई किताब 107 डेज पर चर्चा के बीच आई। इसका मंगलवार को विमोचन हुआ, जिसमें 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ से जो बाइडन के बाहर होने के बाद ट्रंप के खिलाफ उनके द्वारा शुरू किए गए तेज अभियान का विवरण दिया गया है।
अब तक 65,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि युद्ध शुरू होने के बाद से 65,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।
यह संघर्ष सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। विशेष रूप से डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट ने रक्तपात को रोकने के लिए अधिक प्रयास न करने के लिए दोनों दलों के नेताओं की निंदा की है।
कमला हैरिस का किया गया विरोध
कार्यक्रम के दौरान हैरिस को गाजा मुद्दे पर विरोध का भी सामना करना पड़ा। कार्यक्रम स्थल के बाहर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अंदर, कार्यक्रम शुरू होने के कुछ मिनट बाद दर्शकों में से एक प्रदर्शनकारी के चिल्लाने पर माहौल बिगड़ गया। उसने कहा कि तुम्हारी विरासत नरसंहार है। फलस्तीनियों का खून तुम्हारे हाथों पर है। एक अन्य महिला ने कहा, ''यह तुम्हारी गलती है।
