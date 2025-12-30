ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा... 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेज की लिस्ट जारी, 3 भारतीय महिलाएं भी शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 के लिए '100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेज' की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार लिस्ट में पहला स्थान दक्षिण कोरिया के के-पॉप ग्रुप ब्लैकपिंक की सिंगर रोजे को मिला है। वहीं अमेरिकी एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है।

यह लिस्ट अमेरिकन संस्था टीसी कैलेंडर ने जारी की है। बता दें कि इस लिस्ट में हर साल 1 लाख से ज्यादा महिला सेलेब्रिटीज में से सिर्फ 100 चेहरों को चुना जाता है। इसके लिए सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि शालीनता, सलीका, मौलिकता, जुनून और गंभीरता जैसे गुणों को ध्यान में रखा जाता है।

ब्लैकपिंक के कई मेंबर लिस्ट में शामिल सबसे खास बात ये है कि के-पॉप ग्रुप ब्लैकपिंक के कई मेंबर इस लिस्ट में शामिल हैं। सिंगर रोजे और एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी के बाद तीसरे स्थान पर के-पॉप ग्रुप बेबी मॉन्स्टर की थाई सिंगर फरीता रहीं। ब्लैकपिंक की जीसू 11वें, लिसा 22वें और जेनी 46वें स्थान पर रहीं।

लिस्ट में हॉलीवुड एक्ट्रेस जेंडाया को 23वां और मार्गोट रॉबी को 83वां स्थान मिला। वहीं इंटरनेशनल सिंगर सबरीना कारपेंटर 91वें और दुआ लीपा 100वें स्थान पर रहीं। '100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेज' की लिस्ट में भारत की भी 3 महिलाएं शामिल हैं।