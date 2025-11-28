जोहरान ममदानी ने एक बार फिर दिया शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज, न्यूयॉर्क प्लान पर खुलकर की बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी 1 जनवरी, 2026 को ऑफिस संभालने वाले हैं। अमेरिका के सबसे बड़े शहर को लीड करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। मेहदी हसन के साथ उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो शाहरुख खान स्टाइल में पोज देते नजर आ रहे हैं।

'मेहदी अनफिल्टर्ड' पर, जोहरान ने शहर को और सस्ता बनाने के अपने प्लान, अपने बदलाव और पॉलिटिकल प्रेशर पर बात की। अगर आपने उनका कैंपेन फॉलो किया है, तो आपको पता होगा कि वह बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं।

इंटरव्यू के दौरान, डेमोक्रेटिक-सोशलिस्ट जोहरान ममदानी का बॉलीवुड गानों का अंदाजा लगाने वाले गेम से टेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह शाहरुख खान के बड़े फैन हैं। धुन सुनकर ही बताया शाहरुख की फिल्म का गाना ममदानी ने शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से (1998) का "छैया छैया" तो सही पहचाना, लेकिन कल हो ना हो के "इट्स द टाइम टू डिस्को" और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के "मेहंदी लगा के रखना" जैसे दूसरे क्लासिक गानों में उन्हें दिक्कत हुई।

जब हसन ने DDLJ का गाना बजाया, तो ममदानी को इसके बारे में कुछ आइडिया था, लेकिन उन्हें गाना याद नहीं आ रहा था। हालांकि, उन्होंने शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज तो किया, जिससे सब मुस्कुरा उठे। हसन ने तुरंत नोटिस किया कि मेयर-इलेक्ट को गाने के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और वह बस अपना समय बिता रहे थे।

जीत के स्पीच के बाद भी बजा बॉलीवुड का गाना ममदानी का बॉलीवुड के लिए प्यार नया नहीं है। इस महीने की शुरुआत में जब उन्होंने अपनी जीत की स्पीच खत्म की, तो ऑर्गनाइजर ने 2004 की फिल्म धूम का गाना "धूम मचाले" बजाया, जिससे एक वायरल मोमेंट बन गया।

जब बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, तो ममदानी अपने फैंस को हाथ हिलाते हुए अपनी पत्नी रमा दुवाजी के पास गले मिलने के लिए गए। बाद में, उनके माता-पिता, प्रोफेसर महमूद ममदानी और डायरेक्टर मीरा नायर भी स्टेज पर उनके साथ आए।

न्यूयॉर्क को लेकर अपने प्लान पर खुलकर बोले ममदानी हसन के साथ इंटरव्यू में, ममदानी ने यह भी बताया कि ऑफिस संभालने की तैयारी के दौरान उन्हें परिवार के सदस्यों, जिनमें चाचा भी शामिल हैं, उनसे बिना मांगी सलाह मिल रही थी। उन्होंने NYPD कमिश्नर जेसिका टिश को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखने के अपने प्लान पर भी बात की। उन्होंने अपने फोन नंबर की सिक्योरिटी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई और इस्लामोफोबिया के बढ़ते नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात की।