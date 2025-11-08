Language
    'विकिपीडिया पक्षपता करता है', क्या एलन मस्क के इस दावे पर जिमी वेल्स ने हामी भर दी है?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:31 PM (IST)

    गाजा नरसंहार पर विकिपीडिया के लेख को लेकर सह-संस्थापक जिमी वेल्स ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लेख में तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। वेल्स ने मुख्य पैराग्राफ पर आपत्ति जताई, जिसमें इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है। एलन मस्क ने भी विकिपीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया था, जिसके बाद वेल्स का यह बयान आया है।

    Hero Image

    जिमी वेल्स और एलन मस्क। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा नरसंहार पर विकिपीडिया के लेख को लेकर हुए विवाद पर इसके सह-संथापक जिमी वेल्स ने सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप किया है। लेख को लेकर चिंता जताई गई कि यह पेज मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश के तटस्थता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

    वेल्स ने कहा कि लेख पर विवाद में पक्ष लेने का आरोप एलन मस्क लंबे समय से चली आ रही आलोचना के अनुरूप है। उन्होंने अक्सर दावा किया है कि इस प्लेटफॉर्म में राजनीतिक पूर्वाग्रह है।

    वेल्स ने क्या तर्क दिया?

    वेल्स ने इस पेज को तटस्थता के मुद्दे का एक विशेष रूप से गंभीर उदाहरण बताया। उनकी चिंता लेख मुख्य पैराग्राफ पर क्रेद्रित थी, जिसमें वर्तमान में कहा गया, "गाजा नरसंहार, गाजा युद्ध के दौरान इजरायल द्वारा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों का निरंतर, जानबूझकर और व्यवस्थित विनाश है।"

    वेल्स ने तर्क दिया कि यह शब्दावली विकिपीडिया की उस मूल नीति का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें विवादित दावों के लिए तटस्थता और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, "फिलहाल, मुख्य लेख और समग्र प्रस्तुति विकिपीडिया की आवाज में यह बताती है कि इजरायल नरसंहार कर रहा है, हालांकि यह दावा बेहद विवादित है।"

    उन्होंने आगे कहा, "यह नीति पर बातचीत नहीं की जा सकती है और जिन सिद्धांतों पर आधारित है, उन्हें अन्य नीतियों या दिशानिर्देशों या फिर संपादकों की सहमति से प्रस्तिस्थापित नहीं किया जा सकता है।" उन्होंने खुलासा किया कि एक हाई-प्रोफाइल मीडिया इंटरव्यू में उनसे इस लेख के बारे में पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया था कि यह "हमारे उच्च मानकों पर खरा नहीं उतरता और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।"

    एलन मस्क ने की थी आलोचना

    यह ऐसे समय में आया है जब टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क जैसी लोकप्रिय हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से विकिपीडिया की आलोचना की है और उस पर वामपंथी और वैचारिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है। पिछले साल मस्क ने कहा था कि यह प्लेटफॉर्म "अति-वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा नियंत्रित" है और उन्होंने जनता से दान देना बंद करने का आह्वान किया था।

