    अमेजन से नाता तोड़, दान की राह पर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी! 42 फीसदी शेयर बेचकर किया नेक काम

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    अमेजन से नाता तोड़, दान की राह पर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी! (फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी और अरबपति मैकेंजी स्कॉट ने इस साल 2025 में 7.1 बिलिजय से ज्यादा का दान किया है। यह डोनेशन अबतक का किसी साल का सबसे बड़ा डोनेशन है। मैंकेजी स्कॉट ने इसी वर्ष अमेजन से अपनी हिस्सादारी भी कॉफी कम कर दी है।

    सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जानकारी के अनुसार उन्होंने अमेजन से अपनी हिस्सेदारी 42 फीसदी घटा दी है।

    मैकेंजी स्कॉट की वेबसाइट यील्ड गिविंग पर प्रकाशित एक लेख के अनुसार, उन्होंने यह दान दुनिया भर के 186 संगठनों को दिया गया, जिनमें विश्वविद्यालय, पर्यावरण संबंधी गैर-लाभकारी संस्थाएं और समानता के लिए संघर्ष करने वाले समूह शामिल हैं।

    कहां कितना किया दान?

    मैकेंजी स्कॉट ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि पिछले दिसंबर में अपने पोस्ट के बाद से, मैंने दुनिया भर में काम कर रहे संगठनों को 7,166,000,000 डॉलर दिए हैं। इस राशि की खबर शायद सुर्खियों में आएगी, लेकिन कोई भी राशि इस साल समुदायों के साथ साझा की जा रही व्यक्तिगत देखभाल की अभिव्यक्तियों का एक बहुत छोटा हिस्सा है।

    मैकेंजी स्कॉट ने इस साल हॉवर्ड विश्वविद्यालय को 80 मिलियन डॉलर दान किए, जो कि स्कूल के 158 साल के इतिहास में सबसे बड़े एकल दान में से एक है। हावर्ड के अलावा, स्कॉट ने बे एरिया के एक गैर-लाभकारी संगठन 10,000 डिग्रीज को 42 मिलियन डॉलर दिए, जो कम आय वाले और मुख्य रूप से गैर-श्वेत छात्रों के लिए कॉलेज की पहुंच का विस्तार करता है, साथ ही यूनाइटेड नीग्रो कॉलेज फंड (यूएनसीएफ) के माध्यम से मूल निवासी छात्र विद्वानों और एचबीसीयू बंदोबस्ती के लिए आठ अंकों की अन्य प्रतिबद्धताएं भी कीं।

    अमेजन में कम की हिस्सेदारी

    फोर्ब्स के अनुसार,मैकेंजी स्कॉट का 2025 का दान उन्हें आजीवन दान के मामले में वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के बाद दूसरे स्थान पर रखता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जानकारी के अनुसार उन्होंने अमेजन से अपनी हिस्सेदारी 42 फीसदी घटा दी है। कुल मिलाकर उन्होंने अमेजन में अपनी हिस्सेदारी 12.6 बिलियन डॉलर कम कर दी है।

    मैकेंजी स्कॉट के पास वर्तमान में अमेजन के 81.1 मिलियन शेयर हैं- जो एक साल पहले की तुलना में 58 मिलियन कम हैं। फोर्ब्स के अनुसार, स्कॉट की कुल संपत्ति 29.9 बिलियन डॉलर है। इस संपत्ति के साथ वह दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक बन गई हैं।