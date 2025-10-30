'मुझे उम्मीद है...', जेडी वेंस क्यों चाहते हैं कि उनकी हिंदू पत्नी ईसाई धर्म अपनाएं?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पत्नी ऊषा वेंस एक दिन कैथोलिक चर्च से प्रेरित होकर ईसाई धर्म अपनाएंगीं। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी अब रविवार को उनके साथ चर्च भी आया करेंगीं।

उपराष्ट्रपति ने कहा, "ऊषा मेरे साथ अब ज्यादार रविवार को चर्चा आएंगीं। जैसा कि मैंने उन्हें बताया है और सभी के सामने कहा है और अब में 10 हजार करीबी दोस्तों के सामने भी कहूंगा कि वह भी उसी चीज से प्रभावित होगी जिससे मैं चर्च में प्रभावित हुआ था। क्या मुझे इसकी उम्मीद है? हां मैं सच में ऐसा चाहता हूं क्योंकि मैं क्रिश्चियन गॉस्पेल में विश्वास रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि आखिरकार मेरी पत्नी भी इसे उसी तरह से देखेगी।"

'अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो कोई समस्या नहीं' उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पत्नी का विश्वास उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वेंस ने कहा, "अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो भगवान कहते हैं कि हर किसी को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी है और इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार या उस इंसान के साथ सुलझाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं।"