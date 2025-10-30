'मुझे उम्मीद है...', जेडी वेंस क्यों चाहते हैं कि उनकी हिंदू पत्नी ईसाई धर्म अपनाएं?
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने व्यक्त किया कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी ऊषा वेंस कैथोलिक चर्च से प्रेरित होकर ईसाई धर्म अपनाएं। उन्होंने बताया कि ऊषा अब उनके साथ रविवार को चर्च भी जाएंगी। वेंस ने स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी का विश्वास उनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान ने सभी को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पत्नी ऊषा वेंस एक दिन कैथोलिक चर्च से प्रेरित होकर ईसाई धर्म अपनाएंगीं। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी अब रविवार को उनके साथ चर्च भी आया करेंगीं।
उपराष्ट्रपति ने कहा, "ऊषा मेरे साथ अब ज्यादार रविवार को चर्चा आएंगीं। जैसा कि मैंने उन्हें बताया है और सभी के सामने कहा है और अब में 10 हजार करीबी दोस्तों के सामने भी कहूंगा कि वह भी उसी चीज से प्रभावित होगी जिससे मैं चर्च में प्रभावित हुआ था। क्या मुझे इसकी उम्मीद है? हां मैं सच में ऐसा चाहता हूं क्योंकि मैं क्रिश्चियन गॉस्पेल में विश्वास रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि आखिरकार मेरी पत्नी भी इसे उसी तरह से देखेगी।"
'अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो कोई समस्या नहीं'
उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पत्नी का विश्वास उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वेंस ने कहा, "अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो भगवान कहते हैं कि हर किसी को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी है और इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार या उस इंसान के साथ सुलझाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं।"
'बच्चों की परवरिश ईसाई धर्म के मुताबिक'
रिपब्लिकन नेता ने 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाया था और कहा कि जब वह अपनी पत्नी से मिले तो वह खुद को अज्ञेयवादी या नास्तिक मानते थे। हालांकि उनके बच्चों की परवरिश ईसाई धर्म के अनुसार हुई है और वे ईसाई स्कूल में भी जाते हैं।
उन्होंने चर्च और राज्य के अलगाव के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मैं यह सोचने के लिए कोई माफी नहीं मांगता कि ईसाई मूल्य इस देश की एक अहम नींव हैं।"
यह भी पढ़ें: US ने प्रवासियों के वर्क परमिट के नियम क्यों बदले? अब इन लोगों का नहीं होगा ऑटोमैटिक रिन्यू
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।