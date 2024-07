America: उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर गदगद हुए जेडी वेंस, ट्रंप को लेकर कह दी बड़ी बात

What an honor it is to run alongside President Donald J. Trump. He delivered peace and prosperity once, and with your help, he'll do it again.

Onward to victory!— J.D. Vance (@JDVance1) July 16, 2024

ट्रंप ने जेडी वेंस को लेकर किया पोस्ट

उनका यह बयान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोमवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस को अपने साथी के रूप में चुने जाने के बाद आया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट के माध्यम से वेंस की उम्मीदवारी की पुष्टि की।

बता दें कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि 'लंबे विचार-विमर्श के बाद और कई अन्य लोगों की जबरदस्त प्रतिभा पर विचार करने के बाद, मैंने फैसला किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस हैं।'