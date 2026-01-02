Language
    अमेरिका में नई साल पर ISIS आतंकी हमले की साजिश नाकाम, एफबीआई ने एक युवक को किया गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:20 PM (IST)

    अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2025) पर उत्तरी कैरोलिना में एक संभावित आतंकवादी ...और पढ़ें

    उत्तरी कैरोलिना में ISIS-प्रेरित नववर्ष हमले की साजिश नाकाम: 18 वर्षीय युवक गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2025) पर उत्तरी कैरोलिना में एक संभावित आतंकवादी हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। यह हमला इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) से सीधे प्रेरित था।

    एफबीआई की चार्लोट फील्ड ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर पोस्ट कर कहा, "एफबीआई और हमारे कानून प्रवर्तन सहयोगियों ने उत्तरी कैरोलिना में नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक संभावित आतंकवादी हमले को रोक दिया। हमलावर आईएसआईएससे सीधे प्रेरित था।"

    एफबीआई निदेशक काश पटेल ने भी एक्सपर लिखा, "एफबीआई और सहयोगियों ने आईएसआईएससे प्रेरित एक और संभावित नववर्ष हमले को नाकाम किया। इससे निस्संदेह कई जानें बचाई गईं। हमारे जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स और क्षेत्रीय सहयोगियों का धन्यवाद।"

    आरोपी की पहचान 18 वर्षीय क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट के रूप में हुई है, जो चार्लोट के निकट मिंट हिल का निवासी है। उसे विदेशी आतंकवादी संगठन को भौतिक सहायता प्रदान करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यदि दोषी पाया गया, तो उसे अधिकतम 20 वर्ष की जेल हो सकती है।

    पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रसेल फर्ग्यूसन ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि स्टर्डिवेंट पिछले लगभग एक वर्ष से हमले की योजना बना रहा था। वह एक ग्रॉसरी स्टोर और फास्ट फूड रेस्तरां में चाकू और हथौड़ों से हमला करने की तैयारी कर रहा था। फर्ग्यूसन ने कहा, "वह जिहाद करने की तैयारी कर रहा था और निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला था। वह खुद को ISIS का सैनिक मानता था और शहादत की योजना बना रहा था।"

    अदालती दस्तावेजों के अनुसार, स्टर्डिवेंट जनवरी 2022 से एफबीआई की निगरानी में था, जब वह नाबालिग था। उस समय वह विदेश में एक ISIS सदस्य के संपर्क में था, जिसने उसे काले कपड़े पहनकर हथौड़े से हमला करने के निर्देश दिए थे। दिसंबर 2025 में उसने सोशल मीडिया पर ISIS समर्थक पोस्ट कीं, जिसमें ईसाइयों के खिलाफ नफरत जाहिर की गई।

    29 दिसंबर 2025 को उसके घर की तलाशी में "New Years Attack 2026" शीर्षक वाला हस्तलिखित दस्तावेज मिला, जिसमें 20-21 लोगों को चाकू मारने और पहुंचने वाली पुलिस पर हमला करने की विस्तृत योजना थी। उसके बेडरूम से छिपाकर रखे गए दो हथौड़े, चाकू और अन्य हथियार भी बरामद हुए।

    फर्ग्यूसन ने बताया कि स्टर्डिवेंट दिसंबर में अंडरकवर एजेंट्स से संपर्क में आया, जिन्हें वह ISIS सदस्य समझता था। उसने उन्हें अपनी योजना बताई और बंदूक खरीदने की इच्छा जाहिर की। एफबीआई स्पेशल एजेंट इन चार्ज जेम्स बार्नेकल ने कहा, "यह एक सोची-समझी साजिश थी, लेकिन हमारी टीमों ने समय पर कार्रवाई कर इसे रोक दिया।"

     